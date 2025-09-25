DP podgrijava strasti i politički profitira na pomoru svinja...

Zašto predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava i njegov ministar poljoprivrede Davor Vlajčić izjavljuju kako je epidemija svinjske kuge u Slavoniji rezultat “specijalnog rata protiv Hrvatske”? Da bi umanjili vlastitu odgovornost. Dapače, kao što su 2023. godine širili teorije urote o tome da se svinjska kuga pojavljuje samo u selima s većinskim hrvatskim stanovništvom, ali ne i u srpskim, što su neki DP-ovi dužnosnici pripisivali tadašnjoj koaliciji HDZ-a i SDSS-a, tako danas šire teoriju o tome da su se “žarišta zaraze stvorila u Srbiji, a potom se u Hrvatskoj pojavljuju točkasta žarišta”. “Sami zaključite”, kazao je ministar Vlajčić. “Ne želim ništa isključiti”.

