DP predstavio svoje kandidate za prve ljude Nove Gradiške

Ivana Žulj Terzić novogradiška je poduzetnica, udana, majka jednog djeteta, bavi se obrtništvom od završetka svog obrazovanja nastavljajući obiteljsku tradiciju.

- Radim i živim u Novoj Gradiški, ovdje sam izgradila svoj poslovni put. Sve što sam postigla rezultat je rada, truda i upornosti. Smatram da to iskustvo mogu staviti u službu građana i doprinijeti razvoju grada - poručila je prilikom prvog javnog susreta s građanima Žulj Terzić.

Saša Keser, nastavnik je tjelesnog odgoja u novogradiškoj Osnovnoj školi Mato Lovrak, oženjen. Na središnjem gradskom trgu podršku kandidatima dali su DP-ova saborska zastupnica Dubravka Lipovac Pehar.

- Ivana je upravo ono što nedostaje Novoj Gradiški, poduzetna mlada osoba koja će sigurno donijeti nove iskorake i promjene u ovaj grad - rekla je.

Podršku im je dao i državnik tajnik iz kvote DP-a Ministarstva demografije i iseljeništva Mladen Barać. Program kandidata DP-a bit će predstavljen slijedeći tjedan.