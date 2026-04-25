LOKALNI IZBORI

DP predstavio svoje kandidate za prve ljude Nove Gradiške

Piše HINA,
DP predstavio svoje kandidate za prve ljude Nove Gradiške
Vukovar: Ivan Penava održao je konferenciju za medije povodom odluke Ustavnog suda i rješenja Općinskog suda u slučaju Darka Pajičića | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Na prijevremene lokalne izbore u Novoj Gradiški Domovinski pokret izlazi s potpuno novim licima u politici. Kandidatkinja DP -a za gradonačelnicu je Ivana Žulj Terzić dok je za kandidata za zamjenika izabran Saša Keser

Ivana Žulj Terzić novogradiška je poduzetnica, udana, majka jednog djeteta, bavi se obrtništvom od završetka svog obrazovanja nastavljajući obiteljsku tradiciju.

- Radim i živim u Novoj Gradiški, ovdje sam izgradila svoj poslovni put. Sve što sam postigla rezultat je rada, truda i upornosti. Smatram da to iskustvo mogu staviti u službu građana i doprinijeti razvoju grada - poručila je prilikom prvog javnog susreta s građanima Žulj Terzić.

Saša Keser, nastavnik je tjelesnog odgoja u novogradiškoj Osnovnoj školi Mato Lovrak, oženjen. Na središnjem gradskom trgu podršku kandidatima dali su DP-ova saborska zastupnica Dubravka Lipovac Pehar. 

DP misli da se riješio utega (Dabre), ali problem je ostao...

- Ivana je upravo ono što nedostaje Novoj Gradiški, poduzetna mlada osoba koja će sigurno donijeti nove iskorake i promjene u ovaj grad - rekla je.

DOMOVINSKI CIRKUS Dabro je dao ostavku, Penava odahnuo, a zamjenu su mu brzo pronašli

Podršku im je dao i državnik tajnik iz kvote DP-a Ministarstva demografije i iseljeništva Mladen Barać. Program kandidata DP-a bit će predstavljen slijedeći tjedan.

Komentari 0
