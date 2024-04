DP tri dana prije izbora objavio: 'Glas za Plenkovića je glas za silovatelje i ratne zločince'

Domovinski pokret vodi razgovore o stvaranju vladajuće većine s HDZ-om, a danas su se povukla pitanja o njihovim izjavama koje su o HDZ-u i Plenkoviću davali uoči izbora.

Stipo Mlinarić Ćipe danas je najprije rekao da nikad nije nazvao Plenkovića lopovom, da bi se kasnije pozvao na kontekst te da se to zbilo u 1 sat navečer.

- To je bio opoziv Andreja Plenkovića u 1 sat navečer. Aludirao sam da su ukrali dva referenduma. Kuščević i ekipa su ukrali. Ne bježim od svoje izjave. Tad što sam rekao je to stajalo, stoji i danas. Ukrali su referendum. Sad to vadite iz konteksta. Ljudi su skupili referendumske inicijative, nije bilo referenduma. To je činjenica - rekao je Mlinarić.

Na upit povlače li kaznenu prijavu protiv Andreja Plenkovića, Mario Radić je rekao:

- Ako ćemo se ponašati kao vi, neće biti vlasti nikada.DP će pregovarati sa svima. Neka ljevica i Most naprave pregovarački tim. Neću povući kaznenu prijavu protiv Plenkovića, kako se povlači kaznena prijava?

U kontekstu svega ovoga, zanimljiva je i objava DP-a na društvenim mrežama od 14. travnja ove godine, tri dana prije izbora. Tada su priopćili kako je "glas za Plenkovića glas za silovatelje i ratne zločince, da i dalje budu na slobodi".

- To je glas kojim vi, građani RH, plaćate širenje srpskog sveta - napisali su tada.