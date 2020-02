Dr. Bori Nogalu opomena pred otkaz, zaštitile su ga kolege

Kako saznaje RTL, Nogala se u opomeni optužuje da je “neovlašteno u medijima iznosio informacije koje spadaju u poslovnu tajnu”. Nogalo je, navodi se u opomeni, prekoračio ovlasti, te je upozoren da “uskladi svoje ponašanje sukladno prihvatljivim normama ponašanja”.

I dok je bivši ravnatelj za RTL prokomentirao kako mu je jasno da je on “persona non grata“, ali da ga ne mogu ušutkati, njegove kolege na brzinu su ga odabrale za sindikalnog povjerenika kako bi imao ovlasti istupati u medijima bez posebnih dopuštenja uprave bolnice.

Podsjetimo, otkako je Nogalo smijenjen, u tri pokušaja nije došlo do izbora novog ravnatelja. Izbor je trebao biti završen do kraja siječnja. Navodno bi jedan od kandidata trebao biti Dragan Korolija Marinić, koji je SDP zamijenio Bandićevom strankom, ali je sad i iz nje istupio, no nema naznaka kad će biti sazvana nova sjednica upravnog vijeća.

- Nisam učinio ništa što bi štetilo bolnici. To potvrđuje i činjenica da je upravno vijeće bolnice prihvatilo moju kandidaturu, što pokazuje da sam nevin i da u 23 godine nisam učinio ništa loše za Dječju bolnicu Srebrnjak - istaknuo je Nogalo za RTL.

I dok gradonačelnik ponavlja kako je Nogalo smijenjen legalno, zagrebačka oporba poziva njegove protukandidate da ga podrže na izboru.