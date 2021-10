Italija u kojoj je početkom pandemije bilo najviše žrtava korona virusa danas broji preko 80% cijepljenog stanovništva starijeg od 12 godina. Dok prema broju novozaraženih na dvenoj bazi slično kao Hrvatska koja ima značajno manje stanovništva od Italije.

No, vlada je se ipak odlučila na uvoženje "Green pass-a".

Prema novoj odluci radnici koji nemaju tzv. green-pass odnosno COVID-potvrde kojim se potvrđuje da su ili preboljeli COVID ili su cijepljeni ili negativni na virus, mogu biti suspendirani bez plaće i kažnjeni novčanom kaznom od 1.500 eura.

U slučaju da nisu cijepljeni, a to nije iz nekog od zdravstvenih razloga testiranje ne pokriva država, a nova pravila u Italiji pogađaju oko 23 milijuna posloprimaca, bilo da je riječ o privatnom ili javnom sektoru.

Uvođenje COVID-potvrda za sve zaposlene u Italiji dovelo je do pomalo očekivane pojave na koju upozorava liječnica Sveučilišne bolnice u Padovi dr. Nela Sršen.

Zabrinuta je zbog prevelikog broja bolovanja ljudi te smatra kako bi Italija trebala uvesti obavezno cijepljenje piše Novi list.

– Ono čemu svjedočimo od 15. listopada, jest visok skok postotaka novih bolovanja. Naime, imamo novu bolest, tzv. »bolest green-passa«. Mnogi od onih koji se nisu cijepili, a neće se podvrgnuti testiranju, mogli bi izabrati treći put, a to je bolovanje. Bez green-passa, radniku se to smatra neopravdanim nedolaskom i suspenzijom na radnom mjestu koja nema disciplinskih posljedica do deset dana, a isto tako mu je uskraćena i plaća. Ipak, ne može biti otpušten. Protiv »bolesti green-passa« poslodavci bi mogli tražiti inspekciju od liječnika zaduženih za kontrolu odnosno talijanske institucija za socijalnu prevenciju (INPS). Ali uzmimo primjer – u Lombardiji je trenutno na bolovanju 39 tisuća osoba, s tek 24 liječnika INPS-a za cijelu pokrajinu Lombardija. Ili, pokrajina Pijemont sa 16.700 otvorenih bolovanja i 11 liječnika zaduženih za provjeru certifikata i »bolesnih«. Ove dane INPS traži i povratak umirovljenih liječnika da se vrate na posao, a od 15. do 21. listopada imamo eksploziju potvrda o bolesti. Isto tako, povećao se postotak cijepljenih, što u konačnici i jest bio prvenstveni razlog uvođenja obaveze cijepljenja. Rizik od masovnog testiranja jest unosni biznis ljekarni koje testiraju masovno, jer je potreban green-pass. Što očekujemo? Da se umjesto obaveze green-passa, uvede obavezno cijepljenje - rekla je Sršen.

– To znači da najveći postotak necijepljenih nisu bili iz »no-vax« kategorije, koliko su to bili oni neodlučni, oni koji imaju strah od ovog cjepiva, oni koji se lako pridobiju od negacionista, jer, nažalost, znanstveni svijet, svi oni koji su interpretirali svoje stavove tijekom pandemije, koji su često bili kontradiktorni, koji nisu bili koherentni, koji nisu bili transparentni, koji je put »pomogao« da oni neodlučni postanu »no-vax« - komentirala je Sršen i cijepljenje.

– Vrlo je jednostavno. Polazim od činjenice da u demokraciji treba imati respekta prema drugima, drugim mišljenjima. Ali, mi smo se našli u pandemiji. U pandemiji smo od veljače 2020. godine. Bilo je kako je bilo sa svim restrikcijama, tragedijama, ekonomskim posljedicama, s našim psihama, s onkološkim pacijentima koje smo izgubili jer nije bilo uvjeta za normalni rad u bolnicama. Ako u ovoj priči koja je počela početkom 2020. godine, dakle nakon skoro dvije godine, vidimo jednog zdravstvenog djelatnika koji pokušava ući u bolnicu, a nije cijepljen i ne želi se testirati, pridobije potporu od nekih, ili još gore, zajedno s njima prosvjeduje protiv sadašnjih mjera, moguće da nismo baš ništa shvatili. Ovdje se ne radi o vlastitim izborima i željama. Tim više! I ja sam bila skeptična kad se počelo s cijepljenjem. Dobila sam dvije opomene uz eventualno suspendiranje s radnog mjesta. Jesam li imala drugi izbor? Naravno da jesam. Mogla samo ostaviti svoj posao u bolnici, prepustiti se svojim strahovima od cjepiva - komentirala je i procijepljenost u zdravstvu RH.

Treba vjerovati struci

- Mogla sam slušati sve one neznanstvene i pseudoznanstvene teorije zavjere. No, tada sam shvatila da sam dio nečega u čemu smo svi zajedno. I jedini način da izađemo iz ovog pakla jest da svi zajedno djelujemo. Kako? Cijepljenjem. Strah? Prošao je nakon cijepljenja. Tada sam shvatila koliko se možemo nalaziti pod utjecajem svih medijskih naslova, točnih i netočnih. Ako sam zdravstveni djelatnik, onda moram misliti na one ranjive, ako volim svoj posao, onda ću slijediti upute, jer u ovom trenutku to i jest jedini mogući čin slobode. Drugim riječima, zdravstveni djelatnik koji je u kontaktu s najranjivijim pacijentima i koji ne želi biti testiran, a nije cijepljen, ne zna može li prenijeti eventualnu zarazu baš tim pacijentima i možda uzrokovati smrtni ishod. Ako zdravstveni djelatnik, koji je cijepljen, a možda zbog straha koji dominira se podvrgne testiranju, može prenijeti zarazu u manjem postotku i bar je napravio savjesno sve potrebne preventivne mjere za zaštitu ne samo sebe, nego i onih koje liječi - ističe Sršen.

– Za talijansko zdravstvo ovo iskustvo bilo je kao jedan veliki asteroid koji radi kaos. Koji je otkrio nedostatke u zdravstvenom sustavu gdje smo vidjeli rezultate već u prvim mjesecima pandemije. Bio je to početni šok za znanstvenike, sve one koji su bili na prvoj liniji od samog početka, ali iz svega tog bolnog proživljenog iskustva talijanski zdravstveni sustav je u rekordnom vremenu nadoknadio nedostatke, stvarajući što optimalnije uvjete, a samim time i veliko »renoviranje« zdravstvenog sustava i javnog zdravstva. Reperkusije na psihološko stanje se još uvijek osjećaju, neizvjesnost, uz ekonomsku krizu koja se na sve načine pokušava amortizirati, sanirati i stimulirati proizvodnju i potrošnju, jer virus je inicijator čije će se posljedice odraziti u svim segmentima života - rekla je Sršen i nadovezuje se kako imaju "lošu memoriju".

Prerano je za najaviti kraj pandemije

– S obzirom na to da pandemija nije samo talijanski problem, da traje gotovo dvije godine, da se narod podijelio, iako su u malom broju oni koji čine no-vax segment društva, politika se podijelila, znanstvenici su se podijelili… Bitka je počela bolno, a virus je bio u velikoj prednosti i još uvijek traje. Ako gledamo kakva je situacija u Engleskoj ili u Izraelu koji su imali najveći postotak u obuhvatu cijepljenog stanovništva, dok mi nismo shvatili da treba treća doza cjepiva, dok još ne shvaćamo da Europa treba jedinstvenu strategiju, ova utakmica koja bi se mogla nazvati virus protiv čovječanstva još traje. Koja je zemlja pobjednik i tko će biti u konačnici pobjednik? Zajednička želja za slobodom od virusa i inovativni znanstveni instrumenti poput novih cjepiva i novih lijekova. A da smo se svi cijepili u što kraćem razdoblju, ne dajući prostora virusu da opstane i mutira, odavno bismo bili pobjednici. Ali, ljudi smo, prosvjedujemo i branimo naše slobode, a sve ovo je rezultat - zaključuje Sršen.