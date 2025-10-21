HDZ-ove afere u zdravstvu jašu dalje, a nakon što je “operirao” po sustavu, Beroš se u miru priprema za operacije u državnoj bolnici na račun poreznih obveznika, piše u novom Expressu Klauški
Dr. Vili se vratio na mjesto zločina. I to sasvim doslovno!
Ne vraća se samo Vili Beroš na mjesto zločina. U bolnicu koju je njegova kriminalna skupina opljačkala u aferi Mikroskop. U bolnicu koja je na natječaju izabrala bivšeg ministra koji se udružio s obitelji Hrvoja Petrača da preskupo naplati medicinske uređaje, na račun pacijenata koji financiraju javno zdravstvo. A koji će sad dolaziti pod nož upravo tome ministru.
