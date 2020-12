Maske, skafanderi, navlake za cipele, dvostruke rukavice, viziri, daleko od prijatelja i obitelji, uz zvukove otkucaja na aparatima, slika je Badnjaka i Božića zdravstvenih djelatnika i pacijenata u COVID bolnicama.

Dežurni zdravstveni djelatnici u Areni:

Sanja Stojsavljević Shapeski, Filip Bedenik, Sara Hoteit, Ana Dimitrović, Anastasija Barić, Vedran Brnić, Neven Baršić, Marija Gomerčić Palčić, Alen Babacanli, Danijel Kardoš, Ana Siluković

- Ovo je prvi Božić otkako sam postao tata, a neću biti s obitelji na Badnjak. Provest ću ga u Areni, takoreći novom okruženju, dijelom u skafanderu, što će biti sasvim novo iskustvo - priča nam dr. Ivan Zeljković (34), koji od 2012. radi kao kardiolog u KBC-u Sestre milosrdnice, no zadnjih tjedana radi s COVID pacijentima u improviziranoj bolnici u zagrebačkoj Areni. - Ovaj Božić je po mnogočemu poseban. Nema posjeta pacijentima u bolnicama i time im je teže biti u bolnici tijekom blagdana, ne samo njima, nego i njihovim obiteljima. Jedno je kad informacije dobijete telefonski, a drugo kad uživo vidite nekog sebi bliskog i sami se uvjerite u njegovo stanje - kaže dr. Zeljković, koji u smjeni radi s još pet kolega. Iza njega, kao i ostalih kolega, mnogobrojni su praznici, blagdani i vikendi koje je proveo s pacijentima umjesto s obitelji.

- Svatko tko se odlučio baviti liječničkim poslom mora na to biti spreman - dodaje. Cijelo medicinsko osoblje i jest spremno. Kako bi olakšali blagdane pacijentima, ukrasili su zvijezdama njihove prostorije, a u predjelu gdje ne trebaju nositi zaštitna odjela okitili su jelku da barem malo osjete božićni duh. Kako je trenutačno većina pacijenata starije životne dobi i slabije se razumiju u visoku tehnologiju, liječnici i ostalo osoblje Arene za Božić su im pripremili malo iznenađenje.

- Pripremili smo WhatsUp aplikaciju i nekoliko tableta, uređaja, ne lijekova - šali se doktor i nastavlja: “Tako će pacijenti moći videopozivom vidjeti obitelj jer nema posjeta. Većina njih je već dugo u bolnici i mislim da će to imati jako dobar efekt na njihovo zdravlje - i psihičko i fizičko. Dio pacijenata ima pametne telefone i čuje se s obitelji svakodnevno bez ograničenja. Inače, prošlih godina bismo pacijentima omogućili npr. doček Nove godine u zajedničkom prostoru, pripremili bismo im šampanjac za nazdraviti i dulje trajanje posjeta na sam blagdan”.

A kako inače izgledaju liječnika dežurstva kada se većina ostalih ljudi opušta i zabavlja detaljno nam opisuje dr. Zeljković: "Dežurstvo za blagdan meni izgleda ovako: Do 16:00 odradim dan kao svaki drugi radni dan, koji je ipak “sporijeg” tempa. Potom preuzmem dežurstvo u Koronarnoj jedinici (tako je zadnjih 5 godina jer sam ranije sam bio dežuran u hitnom prijemu). Tijek dežurstva je najčešće na blagdan specifičan: bolesnici oklijevaju s dolaskom u bolnicu jer je blagdan - sve dok ne “dođe voda do grla” pa su novi pacijenti najčešće u dosta teškom stanju odnosno značajno težem nego uobičajeno. Stres za obitelj je uvijek prisutan, a u te dane osobito pa u komunikaciji treba imati dodatno razumijevanja i strpljenja, u ograničenom vremenu kojeg imamo. Večera je uvijek na blagdan posebna, svatko donese neki “domaći specijalitet” od doma, i ugođaj je vise obiteljski (ako situacija dozvoli obrok), pokušamo svi skupa sjesti za stol i pojesti, popričati malo,opustiti se i čuti se sa svojim obiteljima. U dežurtvu imam svoju sobu gdje, ovisno o tijeku događanja, mogu malo odmoriti, osobito tijekom noći (napomena - dežurstva u hitnom prijemu ne omogućuju odmor svih 24 sata koliko dežurstvo traje; u Koronarnoj je ipak s te strane lakše). Dežurstvo traje do idućeg dana u 8:00. Obilazim pacijente najčešće svakih dva sata u Koronarnoj, i ako se nešto akutno događa, a brinem za pacijente i na tri kardiološka odjela - kod njih se napravi večernja vizita oko 8 navečer i oko 23 sata obiđem da vidim je li svi spavaju (ako bolesnik spava to je indikativno da se dobro osjeća - ne boli, ne diše teško, itd.). Na sam Božić, koji je neradni dan, je jutarnja vizita na svim odjelima. Ručak i večera su obilniji i više “svečani”. Meni je osobno najmanje drago biti dežuran na Badnjak. To mi je baš obiteljski dan, ali ove godine ću biti u Areni i nije mi teško jer je situacija takva da se ne smijemo žaliti nego prebroditi ovu situaciju. Nadam se ćamo iduće godine normalno raditi i živjeti."

Uz dr. Zeljkovića, ovoga Božića dežura i dr. Stojsavljević (36), gastroenterologinja koja također radi od 2012., no u Arenu je došla iz Vinogradske bolnice. Pandemija je i liječnici poremetila životni i poslovni ritam. - Navikli smo na dežurstva od 24 sata, sad radimo po 12 sati u komadu, ali češće. Tim ritmom izgubite pojam o vremenu i danima, zamijenite dan s noću i ako ne nađete pravi način odmora, ne možete se ni na što fokusirati niti normalno razmišljati - opisuje današnji život liječnika dr. Stojsavljević.

- Ovaj Božić i za nas je po svemu drugačiji od drugih. Kao i svima, nedostaju nam socijalna druženja, prijatelji i obitelj, jer mi posebno moramo paziti da im nehotično ne prenesemo virus s kojim smo konstantno u kontaktu. Cijelu situaciju olakšavaju mi kolege s kojima lijepo surađujem, no obitelj mi nedostaje - kaže iskreno liječnica.

Nagledala se otkazivanja bubrega, srčanih napadaja, trovanja i svega ostaloga na blagdane, kad uglavnom ljudi u bolnicu dolaze nekad i prekasno, jer upravo zbog blagdana odgađaju neodgodivo. - Jedne godine na odjel nam je stigla u teškom stanju gospođa koja si je pokušala oduzeti život. Uspjeli smo je spasiti i na kraju je to i za nas i za nju bio najljepši poklon. U matičnoj bolnici imamo pano na koji stavljamo poruke pacijenata. Često nam napišu nešto lijepo kad odlaze iz bolnice. Upravo pred tim panoom stojim kad mi je najteže. Hvala im na tome - zaključila je.