Dr. Zovak: 'U izolaciji mi je najviše nedostajao unuk Fran'

Zvali su me mnogi ljudi, no što se tiče korona virusa, ja sam vam dosadan i atipičan pacijent. Nisam imao nikakvih simptoma te bolesti. Naravno, cijelo sam vrijeme bio doma i nisam prešao prag stana, rekao nam je u utorak dr. Mario Zovak, ravnatelj zagrebačkog KBC-a Sestre Milosrdnice.

Da se zarazio saznao je početkom travnja. Nažalost, u toj bolnici bilo je najmanje 15 zaraženih ljudi, od administracije do liječnika. Najmanje 190 ih je bilo u samoizolaciji, a dr. Zovak kaže da je zapravo to cijelo vrijeme 'oporavka' radio od kuće.

- Prije nekoliko dana sam dobio potvrdu kako sam zdrav. Cijelo to vrijeme boravka u kući sam zapravo radio i to puno radno vrijeme. Odrađivao sam brojne videokonferencije sa svojim timovima. Bio sam cijelo vrijeme online, a trošio sam ga i na pisanje mailova, čitanje i na rješavanje nekih zaostataka. No moram priznati da mi je nedostajao posao. Za nas kirurge je najgora stvar kad ne smijemo ići u akciju i raditi - kaže Zovak.

Dodao je da je i odmarao, odnosno gledao TV i serije, a nekih posebnih hobija nema.

- Ja sam vam više tip za krimiće nego za serije koje se bave medicinom. Dr. House? He, he, to vam je jedna brilijantna izmišljotina - kazao je Zovak i dodao kako američki zdravstveni sustav ima brojnih problema.

- Ako nisu, preporučujem svima da pogledaju dokumentarni film Michaela Moorea 'Sicko'. Taj čovjek vrlo ozbiljno i dinamično pokazuje što je američki zdravstveni sustav. Naspram njih, mi funkcioniramo brilijantno - kaže Zovak.

Dodao je da, s obzirom na to u kakvim uvjetima radimo, imamo izvrsne rezultate. Zadovoljan je što je narod discipliniran oko odluka za korona virus.

- Ministar zdravstva Vili Beroš pokazao je da je izvrstan u ovoj krizi. Maestralni su i Krunoslav Capak i Alemka Markotić. Sretni smo s njima i nadamo se da će nam ovo biti jedina ovakva kriza. Vjerujem da smo sad puno spremniji i za neke druge akcije te da smo razvili algoritme za sve situacije - kaže Zovak.

U svom radnom iskustvu prošao je i Domovinski rat, pa ga prijatelji i kolege pitaju kako bi ih usporedio.

- U posljednje vrijeme sam puno razgovarao s dečkima iz tih ratnih vremena. Rekli su mi da im je rat bio puno lakši. Sad imamo nepoznatog neprijatelja. Štitimo se od njega, ali ne znamo koliko. Koliko uopće ima hodajućih i asimptomatskih pacijenata. Zavladala je jedna paranoja i zaziranje od ljudi koji su pozitivni na COVID-19 i na to mi nismo navikli. Još je i Zagreb pogodio taj potres. Rekao bih, u ratu smo bar znali tko puca - kaže Zovak.

Iako nije imao simptoma bolesti, njegova obitelj bila je snažno zabrinuta za njega i njegovo stanje. Smirivao ih je, no niti njemu nije bilo jednostavno biti odvojen sve to vrijeme.

- Najviše mi je nedostajao moj unuk Fran. On je inače svaki dan bio s nama. Iskoristio sam tu modernu tehnologiju pa smo cijelo vrijeme pričali preko videopoziva - kaže Zovak.

