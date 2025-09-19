Dragan Kovačević tužio JANAF i tražio da ga vrate na posao uz 4766,28 € plaću. Sud ga odbio!

Dragan Kovačević, nekadašnji šef JANAF-a, koji u aferi JANAF čeka početak suđenja, tužio je svoju bivšu firmu i tražio da ga vrate na posao i isplate mu pripadajuće naknade, točnije, 4766,28 eura bruto do okončanja spora. U tužbi je, piše Index, naveo kako mu je otkaz 25. rujna 2020. bio nezakonit.

Naveo je kako se poslodavac nije savjetovao s radničkim vijećem te da je njegov ugovor bio 'mješovit', da je trebao nastaviti raditi i nakon što je opozvan s mjesta predsjednika Uprave. JANAF je istaknuo da taj ugovor nije klasičan radni odnos, nego poseban menadžerski ugovor na određeno, s jasnim pravilima o prestanku i da se na takve ugovore ne primjenjuju odredbe Zakona o radu i otpremnini, već Zakona o obveznim odnosima i Zakona o trgovačkim društvima.

Sud je prihvatio te argumente i obrazložio da je Kovačević bio u istražnom zatvoru od 17. rujna do 17. listopada 2020., zbog čega nije mogao obavljati ugovorne obveze predsjednika Uprave, a kako je ispunjenje obveza ključan dio ugovor, sud se pozvao na Zakon o obveznim odnosima i presudio da Kovačević mora JANAF-u nadoknaditi trošak postupka od 500 eura uz zakonske kamate. Ova presuda još nije pravomoćna.