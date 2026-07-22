Iz Primorčeva stožera kažu kako su predstavnici obiju Udruga uvjereni kako je Primorac pravi izbor za vođenje Hrvatskog olimpijskog odbora
Dragana Primorca u borbi za HOO podržali branitelji iz ATJ Lučko i Udruge TIGAR 90/91
U ime Udruge ratnih pripadnika ATJ „Lučko“ 90, predsjednik Zoran Peša, te u ime Udruge TIGAR 90/91 Rakitje, Petar Bajan, pružili su potporu kandidaturi prof. dr. sc. Draganu Primorcu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, priopćili su iz Ureda Dragana Primorca.
- Obe postrojbe imale su ključnu ulogu u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Jedinica za posebne zadatke Rakitje predstavlja simbol povijesnog kontinuiteta hrvatskih sigurnosnih snaga – od Prvog hrvatskog redarstvenika, preko Zbora narodne garde, do ustrojavanja Hrvatske vojske.
S druge strane Antiteroristička jedinica „Lučko“,bila je prva organizirana oružana postrojba za posebne namjene hrvatske države, a ATJ „Lučko“ i danas se smatra najelitnijiijom postrojbom hrvatske policije.
Među pripadnicima Udruge ratnih pripadnika ATJ „Lučko“ 90 i Udruge TIGAR 90/91 Rakitje nalazi se velik broj sportaša, osobito iz borilačkih sportova. Dragan Primorac osnovao je Taekwondo klub Kocunar, čiji su se članovi prve natjecateljske ekipe već 1990. uključili u aktivnosti vezane uz obranu Republike Hrvatske. Dana 14. siječnja 1991. godine, Primorac i članovi kluba pristupili su sastavu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Šestorica članova kluba Kocunar položila su svoje živote za slobodu Hrvatske. Među njima je bio i Nenad Režić, koji je herojski poginuo u obrani Domovine u Marincima pokraj Vukovara, ostavivši trajan trag u hrvatskoj povijesti i sjećanju svojih suboraca.
Predstavnici obiju udruga izrazili su uvjerenje da će prof. dr. sc. Dragan Primorac svojim međunarodnim ugledom, znanjem, iskustvom u vođenju složenih sustava te dugogodišnjim doprinosom hrvatskom sportu, znanosti i promociji Republike Hrvatske u svijetu, uspješno voditi Hrvatski olimpijski odbor u razdoblju koje dolazi - stoji u priopćenju.
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