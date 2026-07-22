Dragana Primorca u borbi za HOO podržali branitelji iz ATJ Lučko i Udruge TIGAR 90/91

U ime Udruge ratnih pripadnika ATJ „Lučko“ 90, predsjednik Zoran Peša, te u ime Udruge TIGAR 90/91 Rakitje, Petar Bajan, pružili su potporu kandidaturi prof. dr. sc. Draganu Primorcu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, priopćili su iz Ureda Dragana Primorca.

- Obe postrojbe imale su ključnu ulogu u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Jedinica za posebne zadatke Rakitje predstavlja simbol povijesnog kontinuiteta hrvatskih sigurnosnih snaga – od Prvog hrvatskog redarstvenika, preko Zbora narodne garde, do ustrojavanja Hrvatske vojske.

S druge strane Antiteroristička jedinica „Lučko“,bila je prva organizirana oružana postrojba za posebne namjene hrvatske države, a ATJ „Lučko“ i danas se smatra najelitnijiijom postrojbom hrvatske policije.

Među pripadnicima Udruge ratnih pripadnika ATJ „Lučko“ 90 i Udruge TIGAR 90/91 Rakitje nalazi se velik broj sportaša, osobito iz borilačkih sportova. Dragan Primorac osnovao je Taekwondo klub Kocunar, čiji su se članovi prve natjecateljske ekipe već 1990. uključili u aktivnosti vezane uz obranu Republike Hrvatske. Dana 14. siječnja 1991. godine, Primorac i članovi kluba pristupili su sastavu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Šestorica članova kluba Kocunar položila su svoje živote za slobodu Hrvatske. Među njima je bio i Nenad Režić, koji je herojski poginuo u obrani Domovine u Marincima pokraj Vukovara, ostavivši trajan trag u hrvatskoj povijesti i sjećanju svojih suboraca.

Zvonko Paušić, član predsjedništva Udruge ratnih pripadnika ATJ „Lučko“ 90, Joško Gašpar, član predsjedništva Udruge ratnih pripadnika ATJ „Lučko“ 90, Zoran Peša, predsjednik Udruge ratnih pripadnika ATJ „Lučko“ 90, prof.dr. Dragan Primorac, Zdravko Andabak, član predsjedništva Udruge TIGAR 90/91 Rakitje, Petar Bajan, predsjednik Udruge TIGAR 90/91 Rakitje, Ivan Bošnjak, tajnik Udruge TIGAR 90/91 Rakitje |

Predstavnici obiju udruga izrazili su uvjerenje da će prof. dr. sc. Dragan Primorac svojim međunarodnim ugledom, znanjem, iskustvom u vođenju složenih sustava te dugogodišnjim doprinosom hrvatskom sportu, znanosti i promociji Republike Hrvatske u svijetu, uspješno voditi Hrvatski olimpijski odbor u razdoblju koje dolazi - stoji u priopćenju.