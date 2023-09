Dragi učenici, želimo vam puno smijeha u novoj školskoj godini! I da što prije poprave škole

Za učenike Podvinja i Podcrkavlja blizu Slavonskog Broda ova školska godina počela je gorko. Umjesto da se vesele novim školskim avanturama, pred školom OŠ “Blaž Tadijanović” dočekali su ih ljutiti roditelji, policija, novinari. Nevrijeme koje je krajem srpnja žestoko poharalo Hrvatsku uništilo je i netom podignutu Područnu školu u Podcrkavlju. Tamošnja 134 učenika do daljnjega će nastavu morati pohađati u Podvinju. Plan je da oni budu u drugoj smjeni. Roditelji su ojađeni, smatraju da su im djeca omalovažena u odnosu na druge učenike te da je trebalo organizirati da svi mijenjaju smjene.

No mnogo važnije pitanje od privremenog rasporeda smjena je obnova škole. Roditelji ni jučer nisu dobili suvislu informaciju o tome kad mogu očekivati da se djeca vrate u Podcrkavlje, što je u najmanju ruku neodgovorno. Kolika god šteta bila, procjena troška i završetka radova je na osnivaču, u ovom slučaju slavonskobrodskoj upravi. Prošao je mjesec i pol od te oluje, no popravci su, kažu nam tamošnji stanovnici, tek počeli. Iako je i ministar obrazovanja obećavao da će oštećene škole biti “riješene”, to se, naravno, nije dogodilo. Ne samo u Podcrkavlju. U druge će škole ići i učenici iz Ivanić Grada, nekoliko vukovarskih škola... Ravnatelji slavonskih škola ističu kako je vrlo teško pronaći majstore, posebno zbog toga što se na Baniji ubrzala obnova. Oštećene zgrade raščišćavali su i roditelji, bivši učenici, svi su pokazali dobru volju, no za ozbiljne radove potreban je i ozbiljan plan.

Kao da politika zaista ništa nije naučila iz banijske propasti, gdje su tek najavljene kazne iz EU ubrzale preseljenje ljudi iz kontejnera. I sad opet isto - koliko će trebati da se slože krovovi, ožbukaju poplavljene učionice...? Umjesto da mladima pokažemo kako smo sposobni suočiti se s izazovima koji će njih pratiti cijeli život, primjerice štetama od ekstremnog vremena, mi ne možemo organizirati radnike da barem škole prorade na vrijeme. A to je pravi temelj obrazovanja, a ne kozmetičke promjene u satnici.