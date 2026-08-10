Drama Hrvata u Irskoj. Doktori ga otpisali, obitelj ne odustaje

Tridesetosmogodišnji Riječanin Denis Vejzović nalazi se u komi u bolnici u irskom gradu Corku nakon što je pretrpio puknuće aneurizme.

Dok irski liječnički tim smatra da više nema šansi za njegov oporavak te odbrojava sate do isključenja pacijenta s aparata koji ga održavaju na životu, njegova obitelj prolazi kroz pravu dramu i vodi grčevitu borbu s vremenom kako bi organizirala hitan medicinski prijevoz u domovinu, piše Novi list.

Obitelj vjeruje da bi nastavak liječenja u Hrvatskoj mogao pružiti novu nadu, no za realizaciju medicinskog transporta i prihvata pacijenta u izuzetno kritičnom stanju potrebne su brze i koordinirane reakcije državnih službi.

Oglasilo se i Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske potvrdivši kako su upoznati sa slučajem te da poduzimaju korake u okviru svojih nadležnosti.

– U ovakvim situacijama uobičajeni je protokol da se obitelj što žurnije obrati Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Irskoj, koje pruža konzularnu pomoć te koordinira potrebne operativne aktivnosti, ističu iz Ministarstva.

Dodaju kako im se Veleposlanstvo RH u Dublinu obratilo 6. kolovoza 2026. godine sa zamolbom obitelji Vejzović za mogućnost nastavka Denisova liječenja u Republici Hrvatskoj.

Prema navodima Ministarstva, odmah su poduzete radnje u suradnji s nadležnim zdravstvenim ustanovama.

Uspostavljen je izravni kontakt između medicinskih timova bolnice u Corku i KBC-a Zagreb radi razmjene medicinske dokumentacije i donošenja stručne procjene o stanju pacijenta.

Pokrenuti su postupci prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) radi rješavanja formalnopravnih i financijskih okvira eventualnog transporta.

Evaluira se medicinska podobnost pacijenta za sam transport, što je ključni preduvjet za bilo kakav daljnji korak.

Iz Ministarstva zdravstva naglašavaju da mogućnost eventualnog prihvata 38-godišnjeg Riječanina prvenstveno ovisi o stavu i procjeni irskoga liječničkog tima koji trenutačno skrbi o njemu, kao i o dogovoru hrvatskih i irskih stručnjaka.