Drama kod Čepina: 'Vlak nam je stao usred ničega, putnici su pješačili prugom do ceste'

Za putnike vlaka na relaciji Osijek - Slavonski Šamac vožnja u petak popodne pretvorila se u pravu agoniju. Iako je vlak u polasku kasnio 20 minuta zbog, kako navode iz HŽ-a, "otklanjanja manjeg kvara", prava drama započela je nakon petnaest minuta vožnje. Vlak se zaustavio između stanice Čepin i kolodvora Vladislavci, i ostavio putnike u potpunoj neizvjesnosti.

Javila nam se jedna od putnica koja nam je opisala cijelu situaciju.

- Na tu je relaciju, kao i obično, poslan najmanji vlak. Dio ljudi uopće nije fizički mogao ući, a dio je stajao u prolazu, što se redovno događa petkom i nedjeljom kada velik broj studenata putuje. Nakon 15 minuta vožnje, stao je između stanice Čepin i kolodvora Vladislavci. Nitko nam ništa nije rekao. Načuli smo od drugih studenata koji su bili u blizini strojovođe da se vlak ne može pokrenuti, ali nitko službeno nije prenio tu informaciju svim putnicima - ispričala nam je čitateljica. Kako kaže, ljudi su počeli izlaziti iz vlaka i pješačiti do ceste.

Kako nam je rekla, tek nakon gotovo sat vremena stajanja, kondukter je obavijestio putnike o tehničkim poteškoćama i najavio dolazak zamjenskog vlaka. No, ni ta informacija nije bila precizna, jer se na obećani prijevoz čekalo znatno duže od najavljenih deset minuta.

HŽ se ispričava putnicima

Hrvatske željeznice potvrdile su nam kvar vlaka 6323, navodeći kako je putnike na kraju preuzeo drugi vlak koji ih je vratio natrag u Osijek. Prema njihovom pojašnjenju, putnici su potom upućeni na kasniji vlak u 15:26 prema Slavonskom Brodu, uz napomenu da oni koji idu za Slavonski Šamac moraju presjedati u Strizivojni-Vrpolju i čekati vezu tek u 17:54. Što se tiče neadekvatnog kapaciteta vlaka, iz HŽ-a priznaju da je zbog nedostatka redovne serije 7121 iznimno vozio vlak serije 7122 manjeg kapaciteta.

- Ispričavamo se putnicima zbog poteškoća koje su imali na putovanju i molimo ih da karte pošalju na e-mail reklamacije@hzpp.hr kako bi im bio vraćen cijeli iznos karte - poručili su iz HŽ-a.

Čitateljica koja je podijelila ovo iskustvo upozorava da besplatna karta ne smije biti opravdanje za loš tretman i slanje neadekvatnih vlakova na frekventne linije.

- Umirovljeničke i studentske karte besplatne su, ali to ne znači da je u redu odnositi se prema putnicima na ovakav način i slati vlakove koji nisu adekvatni ni za najkraće relacije - zaključila je čitateljica.