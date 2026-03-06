Obavijesti

DRAMA KOD HVARA 'Brodica se vrtjela u krug po uvali, zabijala se u druge. Vozač ispao u more'

Piše Marta Divjak, Julia Očić,
DRAMA KOD HVARA 'Brodica se vrtjela u krug po uvali, zabijala se u druge. Vozač ispao u more'
Foto: Čitatelj 24sata

Na jednom brodu ispala je kabina totalno, s drugog je ispala penta, a na trećem je oštećena krma, kaže nam naš čitatelj

U akvatoriju kod Hvara u petak je došlo do jedne pomorske nesreće. Kako nam javlja naš čitatelj, jedan brod nekontrolirano je vozio uvalom te udarao u ostale usidrene brodice.

- Zatekao sam brod bez vozača kako nekontrolirano vozi po uvali Hvara. Vozač je ispao iz brodice te se ona nastavila nekontrolirano kretati u krug po uvali do trenutka zabijanja u ostale brodice koje su bile usidrene. Na jednom brodu ispala je kabina totalno, s drugog je ispala penta, a na trećem je oštećena krma - govori nam čitatelj.

Gliser bez vozača na Hvaru 02:45
Gliser bez vozača na Hvaru | Video: Čitatelj 24sata

Informaciju su nam potvrdili iz PU splitsko-dalmatinske, gdje su nam javili kako se nesreća dogodila oko 13 sati i 10 minuta. Jedno plovilo na kojem se u trenutku nesreće nitko nije nalazio udarilo je u druge brodove i nastala su oštećenja. 

- Prema prvim informacijama s terena, nema ozlijeđenih, a na teren izlaze nadležne Lučke kapetanije - poručili su iz policije.

