Doveo je u opasnost imovinu većeg opsega te je osumnjičen za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom
KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE
Drama kod Karlobaga: Zapalio sijeno u kući pa izazvao požar, muškarac završio u pritvoru
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Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad čovjekom (50) kojeg sumnjiči da je izazvao požar u obiteljskoj kući u Baškim Oštarijama. Naime, muškarac je u subotu, 1. kolovoza, oko 17.30 sati otvorenim plamenom zapalio sijeno u kući, nakon čega se vatra proširila na kuhinjske elemente.
Time je, navode iz policije, doveo u opasnost imovinu većeg opsega te je osumnjičen za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
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