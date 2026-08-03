Drama kod Karlobaga: Zapalio sijeno u kući pa izazvao požar, muškarac završio u pritvoru

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad čovjekom (50) kojeg sumnjiči da je izazvao požar u obiteljskoj kući u Baškim Oštarijama. Naime, muškarac je u subotu, 1. kolovoza, oko 17.30 sati otvorenim plamenom zapalio sijeno u kući, nakon čega se vatra proširila na kuhinjske elemente.

Time je, navode iz policije, doveo u opasnost imovinu većeg opsega te je osumnjičen za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.