Načelnik Konavala: 'Cijelu noć nisam spavao, otkako sam načelnik ovo je najstresniji dan'

Došlo je do zakrčenja svih lokalnih cesta. Potpuno smo blokirani, ljudi ne mogu ići na posao. Ne daj Bože da dođe do neke ugroze, kao što je požar. Nastala bi opća katastrofa, komentirao je za Jutarnji list načelnik Općine Konavle Božo Lasić. Problem na prometnicama započeo je još u subotu navečer, a načelnik otkriva da gotovo cijelu noć nije oka sklopio. Dodao je da mu je ovo najstresniji dan na poslu otkako je načelnik.

Pokretanje videa... VIDEO Božo Lasić, načelnik Konavala | Video: privatna arhiva

- Na prelazak državne granice na graničnom prijelazu Karasovići čeka se i do deset sati, zbog čega su Konavle praktički paralizirane. Stoga inzistiramo da sve nadležne institucije hitno poduzmu sve raspoložive mjere kako bi se nastala situacija što prije ublažila. O stanju sam upoznao sve nadležne institucije te sam informiran da su već poduzete određene mjere radi saniranja nastale situacije. U stalnom sam kontaktu s ministrom unutarnjih poslova i županom Dubrovačko-neretvanske županije te zajednički pratimo razvoj događaja i tražimo daljnja rješenja. U ovom je trenutku najvažnije sačuvati mir, postupati odgovorno i spriječiti da dođe do još veće ugroze sigurnosti ljudi i normalnog života u Konavlima - napisao je načelnik na Facebooku.

Apelirao je na sve Konavljane i Konavoke da odgode sva putovanja osobnim automobilima koja nisu nužna, kako bi se izbjegli dodatni prometni zastoji i sve opasnosti koje takva situacija sa sobom nosi.

- Vjerujem da nijedno zlo nije samo za zlo te da će ova teška situacija napokon potaknuti nadležne na trajno rješavanje problema prometnih gužvi i dugih čekanja na graničnom prijelazu Karasovići - kazao je.

U izjavi za 24sata načelnik je otkrio kako se situacija na navedenom graničnom prijelazu postupno smiruje.

- Najveći nam je problem što je našim okolnim mjestima ljudima onemogućen ulaz i izlaz i to nam predstavlja najviše smetnji. Sam granični prijelaz na Debelom Brijegu je malo drugačiji od ostalih pa se stvori kolona i sve lokalne ceste postaju nefunkcionalne. Ljudi koji idu s posla, na posao, bilo gdje ne mogu doći do svojih kuća i stvara se dodatna nervoza. Oni putnici koji čekaju po 12, 13 pa čak i 15 i više sati su naravno nervozni na ovim visokim temperaturama. Hvala Bogu, nije bilo nikakvih problema, aktivirali smo Stožer civilne zaštite da bi se podijelila voda i ljudima pomoglo. Bilo je nekoliko slučajeva u kojima je naša Hitna pomoć sinoć intervenirala - otkrio nam je načelnik.

Dodao je i kako se problem može riješiti tako da se u dogledno vrijeme tamo napravi tri-četiri prometna traka, a konačno trajno i jedino rješenje ovog problema brza cesta koja se planira graditi do zračne luke i graničnog prijelaza prema Crnoj Gori.

- Ovim putem moram se posebno zahvaliti policajcima koji rade vrlo težak posao. Bilo je pojedinih akcija gdje su naši ljudi pojedinim ljudima dijelili vodu, među njima je Udruga mladih Vitaljina - rekao je.

Zbog velikih gužvi policija dio prometa preusmjerava preko Uskoplja kako bi rasteretila glavnu prometnicu prema Crnoj Gori. Gužva je osobito prema graničnim prijelazima Debeli Brijeg i Konfin. Nepomična kolona vozila proteže sve do Čilipa, a mnoge je natjerala da izađu iz svojih automobila, unatoč visokim temperaturama. Dio lokalnih cesta povremeno je potpuno blokiran. Mještani ljudima u kolonama daju vodu i puštaju ih u svoje kuće kako bi otišli na wc.