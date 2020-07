Drama na Mljetu: Potonuo im gliser, uspjeli otplivati do obale

Dvoje mladih uspjelo je uzeti svoje osobne stvari i otplivati na obalu gdje su i pronađeni nakon što su uputili poziv mobitelom, a gliser je potonuo. U pomoć su pristigli vatrogasci JVP Mljet

<p>Na krajnjem južnom rtu otoka Mljeta, u 20.15 u blizini mjesta Saplunara odvijala se prava drama. Dvoje mladih, djevojka i mladić, uputili su se gliserom s obale, no plovilo im se prevrnulo. Što se točno dogodilo na pučini zasad nije poznato, ali gliser je počeo tonuti. </p><p>Dvoje mladih uspjelo je uzeti svoje osobne stvari i otplivati na obalu gdje su i pronađeni, a gliser je potonuo. U pomoć su pristigli vatrogasci JVP Mljet. Prema prvim informacijama, mladić i djevojka su hrvatski državljani, no nisu otočani. Nisu ozljeđeni, no za svaki slučaj poslani su na liječničku obradu. </p><p>- Dojavu od policije iz Stona dobili smo oko 19.40 sati. Kako mi imamo vatrogasni brod 'Sveti Florijan' odmah po dojavi smo izašli na interveciju sa šest članova posasde. Oko 20.15 smo ih pronašli jer je djevojka imala mobitel i alarmirala je policiju. Preveli smo ih do najbliže luke i predali timu medicinske pomoći - kazao nam je zapovjednik JVP Mljet, Mario Dabelić dodajući da, koliko su uspjeli vidjeti, nema onečišćenja mora, no više će se bolje vidjeti ujutro. </p>