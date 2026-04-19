Drama kod Ozlja: Upao u kanal usred noći, spašavao ga HGSS

U ranim jutarnjim satima u nedjelju na području Ozlja jedna je osoba završila u dubokom kanalu potoka i nije se mogla sama izvući. Kako su izvijestili iz HGSS-a Karlovac, oko 1 sat iza ponoći dežurni spašavatelj zaprimio je poziv unesrećene osobe koja je zapela u kanalu dubokom čak pet metara. Na teren je odmah izašlo pet spašavatelja koji su u kratkom roku locirali osobu i započeli akciju spašavanja u zahtjevnim noćnim uvjetima.

Nakon uspješne intervencije, unesrećenu osobu izvukli su iz kanala i predali je timu hitne medicinske pomoći na daljnju obradu.