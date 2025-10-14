Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'

Liječnici u KBC Zagreb bore se za život učeniku koji je ozlijeđen na području Srednje škole Bedekovčina, doznaje HRT.

Policija je dojavu dobila u 13.14 da je ozlijeđena maloljetna osoba.

Na snimci koju je objavila Facebook stranica Policija zaustavlja - Krapinsko zagorska županija vide se hitne službe i helikopter.

- Pozvan helikopter i učenik je prevezen u KBC Zagreb - navodi policija.

Kako neslužbeno doznajemo, učenik je u školu donio u vrećici kruh, špek i nož. Zavrtio je vrećicu te je nož izletio i ozlijedio drugog učenika.

Zagorje.com razgovaralo je s ocem učenika koji je ranio drugog.

- Mi roditelji dobili smo informaciju da su se naguravali i da mu je nož izletio iz vrećice - rekao je otac za Zagorje.com, dodavši kako su ozlijeđeni učenik i njegov sin prijatelji te da on to nikad ne bi namjerno napravio.

KBC: 'Nismo u mogućnosti iznositi podatke o pacijentima'

O cijelom slučaju poslali smo upit i KBC-u Zagreb.

- KBC Zagreb kao zdravstvena ustanova u obvezi je poštivati odredbe Zakona o zaštiti prava pacijenata, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, GDPR-a, Zakona o liječništvu i odredbe drugih pozitivnih propisa kao i internih akata ustanove, te stoga nismo u mogućnosti iznositi bilo kakve podatke o pacijentima i njihovom zdravlju - odgovorili su nam.