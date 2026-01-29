Drama kod Splita: Majka tukla dijete, prolaznik nju, a suprug prolaznika. Sud sve oslobodio!

Općinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je troje ljudi optužbi nakon incidenta koji se u lipnju prošle godine dogodio u Kaštel Novom, a u kojem su sudjelovali majka, njezin maloljetni sin, prolaznik i suprug žene. Sud je zaključio da je riječ o prekršaju neznatnog značaja te da vođenje postupka nema svrhu, piše Portal.hr.

Prema utvrđenim činjenicama, 36-godišnja ukrajinska državljanka i njezin osmogodišnji sin toga su dana bili pozvani u školu na razgovor s pedagoginjom zbog događaja u kojem je dječak uzeo bicikl drugog učenika, vozio ga i ostavio na drugom mjestu, nakon čega je bicikl nestao.

Nakon izlaska iz škole, u Vodovodnoj ulici majka je nekoliko puta otvorenim dlanom udarila dijete po licu. Kod dječaka nisu zabilježene nikakve ozljede.

Događaj je primijetio 40-godišnji prolaznik, koji je reagirao pristupivši ženi te je, upozoravajući je da ne udara dijete, i sam više puta udario po licu. Ubrzo je na mjesto događaja automobilom stigao 35-godišnji suprug žene. Vidjevši nepoznatog muškarca kako fizički napada njegovu suprugu, izašao je iz vozila i napao prolaznika, udarivši ga šakom u glavu i nogom u tijelo.

Nakon kratkog fizičkog sukoba, svi sudionici udaljili su se s mjesta događaja.

Policija je protiv sve troje podnijela optužni prijedlog. Majka je bila optužena za nasilje u obitelji i narušavanje javnog reda i mira, dok su prolaznik i suprug optuženi za narušavanje javnog reda i mira.

Sud je, međutim, primijenio odredbu članka 24. Prekršajnog zakona, prema kojoj se postupak može obustaviti ako je stupanj ugrožavanja javnog poretka neznatan. U obrazloženju presude navodi se kako su svi sudionici inače uredni građani, bez ranijih prekršajnih sankcija, te da je riječ o situacijskom incidentu.

Sud je zaključio da je odgovornost okrivljenika objektivno neznatna te da daljnje vođenje postupka ne bi imalo svrhu. Presuda još nije pravomoćna.