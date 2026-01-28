Ratni zločinac nadao se kućnom pritvoru i liječenju 'na slobodi': 'Nitko ne brine o mom zdravlju'

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavlja se suđenje Željku Travici, optuženom za ratni zločin počinjen u Ceriću 1991. godine. Iako je dokazni postupak već umnogome završen i ne očekuju se novi dokazni prijedlozi i svjedoci koji bi znatno izmjenili dosadašnje spoznaje o Travičinoj krivnji u zločinu, postupak se nikako ne privodi kraju jer optuženi izbjegava izreći svoju obranu.

Naime, na posljednja tri ročišta sudac Davor Mitrović poziva optuženog Travicu da iznese svoju obranu, predviđenu za kraj suđenja, no on sudu govori kako se tijekom boravka u zatvoru razbolio, dobio karcinom koji je i operirao, te da nije u stanju dati svoju obranu i biti na daljnjim ročištima. Sudac je stoga na posljednju raspravu pozvao i sudskog medicinskog vještaka koji je pogledao Travičinu dokumentaciju i rekao kako je on trenutno sposoban iznijeti obranu, ali da to možda neće moći onoga dana kada krene na onkološka zračenja.

Travica je operiran 9.prosinca prošle godine u KBC Osijek, nakon čega je do 9. siječnja bio na postoperativnom oporavku u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, odakle je, na vlastiti zahtjev, pušten proteklog petka. Došao je na novo suđenje vidno mršaviji. Sudac Mitrović dobio je i traženu liječničku potvrda o tretmanu prema zatvoreniku nakon dolaska iz bolnice u kojoj piše da optuženi još nije spreman primati onkološku terapiju.

Osijek: Suđenje Željku Travici za ratni zločin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Travica je sjedio na raspravi dok je sudac čitao tri poduže izjave svjedoka iz Srbije koje je obrana optuženog dostavila sudu u vidu ovjerenih izjava koje su u spis uvrštene kao dokazni materijal. Radi se o iskazima bivših pripadnika Teritorijalne obrane koji zbog svog sudjelovanja u napadu na RH ne smiju doći u Hrvatsku na sud.

Branitelji su ponovno predložili da se navedena četvorica svjedoka saslušaju i izravno na sudu, čemu se tužitelj Vinko Pejić usprotivio, smatrajući da je riječ o odugovlačenju postupka, a sud je opet odbio prijedlog obrane je rekao Travici da je došlo vrijeme za iznošenje obrane i da li je na to spreman, no optuženi je rekao da nije u mogućnosti ni psihički ni fizički iznositi obranu. "Lošeg sam zdravstvenog stanja, imam ozbiljnih problema" rekao je ponovo, iako je prethodno sat i pol vremena sjedio u sudnici i slušao čitanja iskaza svjedoka.

Sudac ga je upitao zašto za svoje stanje nije rekao liječniku i sucu koji ga obilazi u zatvoru jer po medicinskoj dokumentaciji i izvještaj liječnika od ponedjeljka, on može pratiti raspravu i iskazivati svoju obranu. Također mu je sudac dao dvije mogućnosti, da u narednih par dana pripremi svoju pisanu obranu, uz pomoć odvjetnika, ili da reproducira svoju ranije iskazanu obranu iz istrage koju sada može nadopuniti. Niti jedna opcija se optuženom Travici nije svidjela. Čak štoviše, posve neočekivano, rekao je da želi otkazati zastupanje svojim braniteljima i zatražio je novog branitelja po službenoj dužnosti.

Osijek: Počelo suđenje Željku Travici za ratni zločin | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Zašto biste otkazali braniteljima?" pitao ga je sudac.

- Zato što moja obrana ne ide kako treba. Nitko ne vodi računa o mom zdravstvenom stanju, moj život je u pitanju - rekao je Travica.

Branitelji su sudu i Travici rekli kako su predložili za obranu sve što su imali, kao i da su ranije sudu predali zamolbu da se boravak optuženog u istražnom zatvoru zamjeni za boravak u odgovarajućem domu u Srijemskim Lazama, točnije u kućnom pritvoru

Također su rekli da obitelj optuženog traži odgovarajući stan u blizini KBC Osijek obzirom da će on uskoro morati često dolaziti u bolnicu. Tužitelj se, dakako, usprotivio prijedlogu o izlasku optuženog iz istražnog zatvora i njegovim prebacivanjem u kućni pritvor.

- Nema mogućnosti primjene kućnog pritvora, osim toga, optuženi je do uhićenja bio u bijegu i mišljenja smo da bi iskoristio prvu mogućnost da pobjegne iz Hrvatske, posebno što sada i otkazuje svojim odvjetnicima - rekli su tužitelji.

Nakon kratko vijećanja, sudsko vijeće odbilo je traženje obrane da Travica bude premješten u kućni pritvor, a određeno je i da 25. veljače, kada je slijedeća rasprava, mora naći novog odvjetnika i pripremiti svoju obranu, ili će dobiti odvjetnika po službenoj dužnosti.

Travica je, da podsjetimo, optužen da je u periodu od 2. do 4. listopada 1991. godine u Ceriću i Mirkovcima, kao pripadnik Teritorijalne obrane, tijekom zajedničkog napada pripadnika JNA i TO Mirkovci na Cerić, uhitio, zatvorio i zlostavljao hrvatske branitelje. Tužiteljstvo smatra da je Travica, zajedno s ostalim pripadnicima TO; postrojio i iz automatske puške ubio osam zarobljenih vinkovačkih policajaca i pripadnika HOS-a. Travica je uhićen na temelju potjernice u listopadu 2024. godine na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj, prilikom ulaska iz Velike Britanije.