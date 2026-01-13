Drama kod Vinkovaca: Pucnjava u selu, na terenu je policija

U mjestu Andrijaševci kraj Vinkovaca večeras je navodno došlo do pucnjave iz vatrenog oružja, a na terenu i policija.

- Zaprimili smo dojavu da je došlo do pucanja u zrak. Policijski službenici su na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja - rekli su nam iz PU vukovarsko-srijemske