MJESTO ANDRIJAŠEVCI

Drama kod Vinkovaca: Pucnjava u selu, na terenu je policija

Piše Ivan Štengl, Marta Divjak,
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Policijski službenici su na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja, rekli su nam iz PU vukovarsko-srijemske

U mjestu Andrijaševci kraj Vinkovaca večeras je navodno došlo do pucnjave iz vatrenog oružja, a na terenu i policija.

- Zaprimili smo dojavu da je došlo do pucanja u zrak. Policijski službenici su na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja - rekli su nam iz PU vukovarsko-srijemske

