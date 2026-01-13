Obavijesti

News

Komentari 9
POBJEGAO SA SUDA

Francuz polugol bježao po Karlovcu. Policajca zviznuo stolicom u glavu. Priveden je

Piše Filip Sulimanec, Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Francuz polugol bježao po Karlovcu. Policajca zviznuo stolicom u glavu. Priveden je
Foto: Čitatelj 24sata

Zbog osnovane sumnje da je francuski državljanin počinio kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu bit će podnesena kaznena prijava, a zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira nadležnom sudu bit će podnesen optužni prijedlog

Admiral

Karlovačka policija je provela kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjim francuskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Prisila prema službenoj osobi te prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 32-godišnjak 11. siječnja popodne u Karlovcu tijekom službenog policijskog postupanja u kaznenom predmetu Krivotvorenje isprave u svojstvu uhićenika kojemu je određen istražni zatvor, pobjegao iz zgrade državno-sudbenog tijela, no ubrzo je po policijskim službenicima uhvaćen i predan u istražni zatvor.  

Pokretanje videa...

Napao policajca sa stolicom 01:12
Napao policajca sa stolicom | Video: čitatelj/24sata

Također je utvrđeno da je prilikom bijega počinio kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi na način da je, nakon što je nad istim policijski službenik radi sprječavanja daljnjeg bijega na parkiralištu ugostiteljskog objekta upotrijebio sredstva prisile - raspršivač  s nadražujućom tvari  jer se oglušio na upozorenja i naredbe policijskog službenika da se zaustavi, s terase ugostiteljskog objekta uzeo plastičnu stolicu kojom je policijskog službenika udario u glavu i pritom ga lakše ozlijedio te nastavio bježati. Policijski službenici su ga ubrzo sustigli i uz uporabu fizičke snage svladali te mu stavili lisice radi sprječavanja daljnjeg bijega i ozljeđivanja odnosno samoozljeđivanja. U događaju 32-godišnjak nije ozlijeđen.

IZA ZATVORENIH VRATA Suprugu davio kabelom i tukao tavom po glavi, neće mu suditi za femicid već za teško ubojstvo
Suprugu davio kabelom i tukao tavom po glavi, neće mu suditi za femicid već za teško ubojstvo

Osim toga, utvrđeno je da je prilikom bijega prekršio odredbe prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama jer se tijekom bijega kretao površinama koje nisu namijenjene za kretanje pješaka. Također je utvrđeno da je prilikom bijega svojim inkriminiranim ponašanjem ostvario i obilježja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Zbog osnovane sumnje da je francuski državljanin počinio kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu bit će podnesena kaznena prijava, a zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira nadležnom sudu bit će podnesen optužni prijedlog.

Podsjećamo, čitatelj nam je poslao snimku razularenog polugolog muškarca koji u snijegu bježi od policije. 

 - Policajci su ga hvatali, bježao im je od suda u Karlovcu sve do benzinske u blizini Autobusnog kolodvora. Trčao je sa stolicom i krenuo je na policajca, a u međuvremenu ga je napao. Policajac se povlačio. Držao je mobitel u ruci, vjerojatno je zvao patrolu u pomoć - otkrio je čitatelj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Stravična snimka iz Varaždina: 'Na zgradi se vidi puno krvi'
UŽAS

Stravična snimka iz Varaždina: 'Na zgradi se vidi puno krvi'

Prema navodima čitatelja i svjedoka, netko se potukao i potom bacio drugoga kroz prozor. Policija kaže da je jedan čovjek ozlijeđen
Svećenik iz Vodica iznio brojke: Evo koliko je prikupljeno tijekom blagoslova domova
obišao više od 1.750 obitelji

Svećenik iz Vodica iznio brojke: Evo koliko je prikupljeno tijekom blagoslova domova

Župnik don Franjo Glasnović blagoslovio 1.750 obitelji u Vodicama, uz prikupljenih 45.190 eura priloga. Zatonska ulica vodi po broju obitelji, a susreti s vjernicima donijeli radost i nadu
'Ubijeno je oko 2000 ljudi'
IZ MINUTE U MINUTU

'Ubijeno je oko 2000 ljudi'

U Iranu prosvjeduju u više od 60 gradova i naselja, Iranci koji žive u Hrvatskoj kažu nam da ne mogu kontaktirati svoje obitelje danima, policija i vojska pucaju na prosvjednike...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026