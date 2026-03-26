Obavijesti

News

Komentari 0
PO BURI I KIŠI

Drama kod Visa: Po nevremenu spašavali teško ozlijeđenog čovjeka, jurili prema Splitu!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Šibenik: Brod pomorske policije u kanalu Sv. Ante | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Prava drama odvijala se u četvrtak na moru kod Visa, gdje su pripadnici Obalne straže RH u teškim vremenskim uvjetima spašavali teško ozlijeđenog muškarca i hitno ga prevozili prema Splitu. Na zahtjev Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, posada Obalne straže isplovila je brodicom „Modrulj 3“ kako bi preuzela ozlijeđenog muškarca u gradskoj luci Vis. Ukrcaj je obavljen u 13.37 sati, nakon čega je započela utrka s vremenom prema Splitu.

Unatoč lošem vremenu i zahtjevnim uvjetima na moru, posada je tijekom plovidbe poduzimala sve kako bi osigurala stabilnost brodice i sigurnost pacijenta.

Nakon nešto više od sat vremena napete plovidbe, brodica je u 14.50 uplovila u splitsku lučicu Zenta, gdje je ozlijeđenog muškarca odmah preuzela hitna medicinska služba.

Pacijent je bez odgode predan liječnicima koji su nastavili s pružanjem medicinske pomoći.

Ova akcija još jednom je pokazala koliko su brza reakcija i koordinacija službi ključne u situacijama kada se spašavaju ljudski životi, posebno u teškim uvjetima na moru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026