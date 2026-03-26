Drama kod Visa: Po nevremenu spašavali teško ozlijeđenog čovjeka, jurili prema Splitu!

Prava drama odvijala se u četvrtak na moru kod Visa, gdje su pripadnici Obalne straže RH u teškim vremenskim uvjetima spašavali teško ozlijeđenog muškarca i hitno ga prevozili prema Splitu. Na zahtjev Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, posada Obalne straže isplovila je brodicom „Modrulj 3“ kako bi preuzela ozlijeđenog muškarca u gradskoj luci Vis. Ukrcaj je obavljen u 13.37 sati, nakon čega je započela utrka s vremenom prema Splitu.

Unatoč lošem vremenu i zahtjevnim uvjetima na moru, posada je tijekom plovidbe poduzimala sve kako bi osigurala stabilnost brodice i sigurnost pacijenta.

Nakon nešto više od sat vremena napete plovidbe, brodica je u 14.50 uplovila u splitsku lučicu Zenta, gdje je ozlijeđenog muškarca odmah preuzela hitna medicinska služba.

Pacijent je bez odgode predan liječnicima koji su nastavili s pružanjem medicinske pomoći.

Ova akcija još jednom je pokazala koliko su brza reakcija i koordinacija službi ključne u situacijama kada se spašavaju ljudski životi, posebno u teškim uvjetima na moru.