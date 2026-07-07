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OPSADA U DRAGONOŽCU

DRAMA KOD ZAGREBA Specijalci zatvorili cestu i opkolili kuću! 'Začulo se i nekoliko pucnjeva'

Piše Iva Tomas,
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DRAMA KOD ZAGREBA Specijalci zatvorili cestu i opkolili kuću! 'Začulo se i nekoliko pucnjeva'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Desetak specijalaca opkolilo je kuću u Donjem Dragonožcu. Kako su rekli iz policije, na intervenciji su zbog rastresenog muškarca

S posla sam se vraćao oko 14 sati i vidio da je zatvorena ulica u koju trebam ući. Policija mi je rekla da moram zaobići, međutim ušao sam u drugu ulicu, tamo je isto bilo zatvoreno i uletio sam direkt ispred kuće koju je policija opkolila. Mahali su mi i vikali da se što prije sklonim, pokušavali su doći do čovjeka unutra, ispričao nam je čitatelj koji je u utorak u popodnevnim satima u Donjem Dragonožcu kraj Zagreba svjedočio pravoj drami.

Kako nam je rekao, čitava ulica bila je puna naoružanih specijalaca, a sve snage bile su usmjerene prema jednoj kući. Kasnije su se, ističe, čuli i pucnjevi.

- Oko 17.30 su se čula dva pucnja, nismo vidjeli je li pucala policija ili je on. Ne znamo zbog čega se odvijala drama. Ali trajalo je - dodao je čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, policija je izašla na teren i opkolila kuću s obzirom da se u njoj nalazi rastreseni muškarac koji potencijalno može nauditi sebi.

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Komentari 3
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