DRAMA KOD ZAGREBA Specijalci zatvorili cestu i opkolili kuću! 'Začulo se i nekoliko pucnjeva'

S posla sam se vraćao oko 14 sati i vidio da je zatvorena ulica u koju trebam ući. Policija mi je rekla da moram zaobići, međutim ušao sam u drugu ulicu, tamo je isto bilo zatvoreno i uletio sam direkt ispred kuće koju je policija opkolila. Mahali su mi i vikali da se što prije sklonim, pokušavali su doći do čovjeka unutra, ispričao nam je čitatelj koji je u utorak u popodnevnim satima u Donjem Dragonožcu kraj Zagreba svjedočio pravoj drami.

Kako nam je rekao, čitava ulica bila je puna naoružanih specijalaca, a sve snage bile su usmjerene prema jednoj kući. Kasnije su se, ističe, čuli i pucnjevi.

- Oko 17.30 su se čula dva pucnja, nismo vidjeli je li pucala policija ili je on. Ne znamo zbog čega se odvijala drama. Ali trajalo je - dodao je čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, policija je izašla na teren i opkolila kuću s obzirom da se u njoj nalazi rastreseni muškarac koji potencijalno može nauditi sebi.