NOVI UDAR Iran gađao tankere u Hormuzu, SAD: 'Stiže osveta!'

Iranska Islamska revolucionarna garda ispalila je najmanje dva projektila na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je pogođen tanker na kojem je izbio požar, izvijestile su u utorak pomorske agencije i mediji. Portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika, navodi da je nakon ovih napada vrlo izgledna američka vojna odmazda na iranske ciljeve.

Incident se dogodio u ponedjeljak kasno navečer u strateški važnom Hormuškom tjesnacu, morskom prolazu kojim je prije izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana krajem veljače prolazila petina svjetske nafte i prirodnog plina.

Vojna agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorsku trgovinu (UKMTO) priopćila je da je tanker koji je plovio prema jugu pogođen nepoznatim projektilom u lijevi bok, osam nautičkih milja istočno od omanskog mjesta Limaha. Požar na brodu je lokaliziran, a prema dostupnim informacijama nema poginulih niti ekološke štete.

Neimenovani američki dužnosnik potvrdio je da je pogođen i drugi komercijalni brod te da su oba plovila pretrpjela znatna oštećenja.

Iranska državna televizija objavila je da je napadnuti tanker prevozio ukapljeni prirodni plin te da je bio meta nakon što je, prema njihovim tvrdnjama, ignorirao više upozorenja i pokušao proći omanskom rutom uz potporu američke mornarice.

Teheran nije izravno preuzeo odgovornost za napad, no odranije tvrdi da je sigurna jedino ruta koja prolazi uz iransku obalu. Iran već dulje vrijeme nastoji uvesti naplatu prolaza kroz Hormuški tjesnac, čemu se Washington protivi te zahtijeva povratak na prijeratni režim slobodne plovidbe.

Najnoviji napadi izravno ugrožavaju memorandum o razumijevanju potpisan prije manje od tri tjedna, kojim se Iran obvezao na prekid vatre u tjesnacu. Do nove eskalacije došlo je neposredno nakon isteka tjednog sporazuma o obustavi napada.

Neizravni pregovori, koji su prošlog tjedna održani u Dohi, završili su bez pomaka kada je riječ o sigurnosti plovidbe. Pregovori o trajnom okončanju rata trenutačno miruju zbog pokopa bivšeg iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen na samom početku sukoba, 28. veljače. Njegovo je tijelo tijekom noći prevezeno u šijitsko vjersko središte Kom, gdje mu građani u utorak odaju počast.