Obavijesti

News

Komentari 2
ESKALACIJA

NOVI UDAR Iran gađao tankere u Hormuzu, SAD: 'Stiže osveta!'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
NOVI UDAR Iran gađao tankere u Hormuzu, SAD: 'Stiže osveta!'
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Do nove eskalacije došlo je neposredno nakon isteka tjednog sporazuma o obustavi napada

Iranska Islamska revolucionarna garda ispalila je najmanje dva projektila na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je pogođen tanker na kojem je izbio požar, izvijestile su u utorak pomorske agencije i mediji. Portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika, navodi da je nakon ovih napada vrlo izgledna američka vojna odmazda na iranske ciljeve.

Incident se dogodio u ponedjeljak kasno navečer u strateški važnom Hormuškom tjesnacu, morskom prolazu kojim je prije izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana krajem veljače prolazila petina svjetske nafte i prirodnog plina.

NEIZVJESNO U HORMUZU SAD i Iran obustavili napade, pregovore nastavljaju u Katru
SAD i Iran obustavili napade, pregovore nastavljaju u Katru

Vojna agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorsku trgovinu (UKMTO) priopćila je da je tanker koji je plovio prema jugu pogođen nepoznatim projektilom u lijevi bok, osam nautičkih milja istočno od omanskog mjesta Limaha. Požar na brodu je lokaliziran, a prema dostupnim informacijama nema poginulih niti ekološke štete.

Neimenovani američki dužnosnik potvrdio je da je pogođen i drugi komercijalni brod te da su oba plovila pretrpjela znatna oštećenja.

Iranska državna televizija objavila je da je napadnuti tanker prevozio ukapljeni prirodni plin te da je bio meta nakon što je, prema njihovim tvrdnjama, ignorirao više upozorenja i pokušao proći omanskom rutom uz potporu američke mornarice.

Teheran nije izravno preuzeo odgovornost za napad, no odranije tvrdi da je sigurna jedino ruta koja prolazi uz iransku obalu. Iran već dulje vrijeme nastoji uvesti naplatu prolaza kroz Hormuški tjesnac, čemu se Washington protivi te zahtijeva povratak na prijeratni režim slobodne plovidbe.

ODGOVOR NA AMERIČKI NAPAD Iranska revolucionarna garda prijeti Amerikancima: 'Naš će odgovor biti brz i odlučan'
Iranska revolucionarna garda prijeti Amerikancima: 'Naš će odgovor biti brz i odlučan'

Najnoviji napadi izravno ugrožavaju memorandum o razumijevanju potpisan prije manje od tri tjedna, kojim se Iran obvezao na prekid vatre u tjesnacu. Do nove eskalacije došlo je neposredno nakon isteka tjednog sporazuma o obustavi napada.

Neizravni pregovori, koji su prošlog tjedna održani u Dohi, završili su bez pomaka kada je riječ o sigurnosti plovidbe. Pregovori o trajnom okončanju rata trenutačno miruju zbog pokopa bivšeg iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen na samom početku sukoba, 28. veljače. Njegovo je tijelo tijekom noći prevezeno u šijitsko vjersko središte Kom, gdje mu građani u utorak odaju počast.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
STRAVA KOD IMOTSKOG Dijete upalo u bazen. Preminulo je
ISPRED KUĆE

STRAVA KOD IMOTSKOG Dijete upalo u bazen. Preminulo je

Na mjesto događaja odmah je pozvan tim Hitne medicinske pomoći, no unatoč pokušajima pomoći, dijete je preminulo
Srbi sada žele kineske ubojice aviona. Klasan: S tim sustavom imat će najjaču obranu ovdje
KINESKI HQ-9

Srbi sada žele kineske ubojice aviona. Klasan: S tim sustavom imat će najjaču obranu ovdje

Srbija će s tim sustavom imati višeslojnu protuzračnu obranu kakvu nema nitko u regiji. Već su nabavili HQ-22 i HQ-17, govori nam umirovljeni brigadir HV-a i stručnjak za raketne sustave Vilko Klasan
Berba u dolini Neretve: ’Ako peteljka nije uvenula, to znači da je lubenica još vrlo svježa...'
'KVALITETA? VRHUNSKA!'

Berba u dolini Neretve: ’Ako peteljka nije uvenula, to znači da je lubenica još vrlo svježa...'

U dolini Neretve počela je berba lubenica. Ove godine prinos je nešto manji, no poljoprivrednici kažu da im je kvaliteta vrhunska

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026