Drama kraj Koprivnice: Istukao dvoje ljudi pa im zapalio auto!

Koprivnička policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim mladićem (25) s koprivničkog područja. Naime, sumnja se da je mladić u subotu u večernjim satima u dvorištu kuće kraj Koprivnice fizički napao mladića (27), piše koprivničko-križevačka policija.

U sukobu je bila prisutna i žena (50) koju je 25-godišnjak ozlijedio drvenim predmetom. Teško je ozlijeđena, a mladić (27) lakše je ozlijeđen. Osim toga, osumnjičeni je prvo oštetio, a onda i zapalio osobni automobil, koji je u vlasništvu 27-godišnjaka.

Zbog počinjenih kaznenih djela, protiv osumnjičenoga policija je podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu i predali su ga pritvorskom nadzorniku.