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SVI NA KRAJU POPADALI

DRAMA NA A1 Dva muškarca stala na zaustavnu traku pa se potukli! Razdvajala ih žena

Piše HINA,
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DRAMA NA A1 Dva muškarca stala na zaustavnu traku pa se potukli! Razdvajala ih žena
Foto: PU koprivničko-križevačka

Policija je u optužnom prijedlogu zatražila da se obojici izrekne novčana kazna od najmanje 700 eura...

Dvojica muškaraca uhićena su nakon što su na autocesti A1, unatoč pojačanom prometu, zaustavila vozila na zaustavnoj traci te se najprije verbalno, a potom i fizički sukobila, priopćila je u ponedjeljak karlovačka policija.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su se 60-godišnjak i 34-godišnjak sukobili na području općine Netretić nakon što je između njih došlo do nesuglasica zbog načina vožnje. Policija ih tereti za narušavanje javnog reda i mira na osobito drzak i nepristojan način.

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U pokušaju da spriječi daljnji sukob, iz vozila 34-godišnjaka izašla je 64-godišnja putnica te stala između dvojice muškaraca kako bi ih razdvojila. No, 60-godišnjak  ju je odgurnuo, nakon čega je svo troje palo na zaustavnu traku autoceste.

U događaju su svi sudionici zadobili lakše ozljede, priopćili su iz Policijske uprave karlovačke.

Policija je u optužnom prijedlogu zatražila da se obojici izrekne novčana kazna od najmanje 700 eura. Nadležni sud prihvatio je prijedlog, proglasio ih krivima i svakome izrekao novčanu kaznu od 700 eura.

Osim toga, zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, obojici su uručene obavijesti o počinjenim prekršajima.

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