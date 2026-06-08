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ZALUTALI DRONOVI

Drama na Baltiku: NATO srušio dron iz Rusije iznad Latvije

Piše HINA,
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Drama na Baltiku: NATO srušio dron iz Rusije iznad Latvije
Foto: Raghed Waked ILUSTRACIJA

Latvija je izdala upozorenje na zračnu prijetnju u regijama uz Rusiju i Bjelorusiju nakon što je dron ušao u njihov zračni prostor. NATO-ovi zrakoplovi brzo su reagirali i oborili letjelicu.

Latvijske oružane snage u ponedjeljak su izdale upozorenje na zračnu prijetnju za svoje regije koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom, tražeći od stanovništva da ostanu u svojim domovima. Potvrđeno je da je barem jedan dron ušao u latvijski zračni prostor iz Rusije, rekao je glasnogovornik vojske za Reuters.  NATO-ovi zrakoplovi oborili su dron u latvijskom zračnom prostoru, navela je vojska.  Vojni dronovi koji su zalutali u zračni prostor Finske, Estonije, Latvije i Litve posljednjih tjedana izazvali su zabrinutost da se rat u Ukrajini prelijeva na sjeverne granice NATO-a i Rusije.

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Dok Ukrajina pojačava napade dugog dometa na ruske luke za otpremu nafte na Baltičkom moru, neki od njezinih dronova promašili su svoje ciljeve i doveli do sigurnosnih upozorenja u susjednim zemljama.

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