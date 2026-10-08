Zelenski žestoko prozvao Amerikance: Otvorite Starlink i Putin će krenuti pregovarati

Ukrajinski predsjednik ​Volodimir Zelenskij optužio je SAD da nije spreman pomoći Ukrajini nakon što je u ruskom bombardiranju u četvrtak ubijeno barem 30 ljudi na istoku zemlje, čime se broj poginulih u dva dana popeo na više od 70.

Razgovarajući s novinarima u Prilukiju, ukrajinski čelnik pozvao je Sjedinjene Države da udovolje njegovim zahtjevima i prošire pristup satelitskoj usluzi Starlink kako bi lakše gađali ruske lansere balističkih projektila.

"Otvorite Starlink Ukrajini. Otvorili ste ga kad ste odgovarali Iranu. Rekao sam to prilično otvoreno, dajte nam ga, pomozite nam da branimo i dominiramo našim nebom. I onda će Putin sjesti za pregovarački stol", rekao je Zelenskij.

Ukrajina proteklih mjeseci pokušava preuzeti inicijativu na bojnom polju od Rusije, čije se napredovanje usporilo ove godine, no i dalje je žrtva izrazito brutalnog zračnog rata Moskve.

"I gdje je istina ovdje, gdje je iskrenost? Gdje je zastoj? To se zove manjak volje", rekao je, misleći na izjavu američkog državnog tajnika Marca Rubija ranije u četvrtak da je rat u zastoju i da će SAD nastaviti raditi prema postizanju rješenja.

"Ne može se, s jedne strane, pregovarati s Rusima o budućim gospodarskim projektima, a s druge strane reći da smo se našli u određenom diplomatskom zastoju", rekao je Zelenskij.

Visoki ruski i američki dužnosnici, uključujući posebnog američkog izaslanika Jareda Kushnera, održali su pregovore o američkim investicijama u plinovod Sjeverni tok koji je dostavljao ruski plin Njemačkoj prije nego što je Moskva izvršila invaziju na Ukrajinu, prenio je Reuters u utorak.

Ukrajinski pregovarači će u petak i subotu biti na pregovorima u SAD-u, najavio je Zelenskij, pozivajući američkog predsjednika Donalda Trumpa da pojača sankcije protiv Rusije.