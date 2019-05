Drama na Floridi: Avion s više od 130 putnika sletio na rijeku

Avion sa 136 putnika, koji je letio iz zaljeva Guantanamo u SAD, sletio je u rijeku St. Johns nakon što je promašio pistu u Jacksonvilleu na Floridi. Prema prvim informacijama, u bolnicu su prebacili 21 osobu, ali čini se da nitko nije teže ozlijeđen.

BREAKING: @JFRDJAX confirms a 737 commercial #plane coming in from #Miami went down in St Johns River in #Jacksonville #Florida. 142 people on board. ALL ACCOUNTED FOR. No serious injuries. Searching for 2 dogs and a cat. @ActionNewsJax @WOKVNews @WFTV @wsbtv @wsoctv @JSOPIO pic.twitter.com/Z3L4sMOCnO