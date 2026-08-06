Policija je objavila da je voditelj brodice imao 1,37 promila. Nitko nije ozlijeđen
Pijanim turistima potonula brodica. Lokalci im se smijali
Kod otoka Jerolim blizu Hvara je pijanim španjolskim turistima potonula brodica. Do njih su doplovili lokalci koji su ih snimali i smijali im se, piše Morski.hr. Na snimci se čuje smijanje i kako muški glas pita ljude u moru i brodici koja tone "što se dogodilo" i "gdje ste uzeli i kome ste platili za (najam) brod"?
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Međutim, nijednom se na snimkama ne vidi želja ni pokušaj da im se pomogne i prekrca na svoje plovilo. Umjesto toga, brodica je potpuno potonula, a turisti su izišli (srećom, neozlijeđeni) na susjedni otok. Na kraju snimke čuje se podrugljivo "Ne smite tu parkirat".
Morski je poslao upit policiji Splitsko-dalmatinske županije, jesu li domaći bili dužni spasiti ih, odnosno je li počinjeno kazneno djelo Nepružanja pomoći (čl. 123. KZ-a).
- U trenutku postupanja nismo imali informacije da su treće osobe snimale navedeni događaj. Međutim, analizom svih dostupnih informacija i utvrđenih činjenica, u događaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti - objavila je policija i dodala kako je voditelj brodice imao 1,37 promila, te da je daljnje provođenje postupka preuzela je Lučka kapetanija. Nitko nije ozlijeđen.
U članku 123 Kaznenog zakona RH jasno je navedeno da kazneno djelo čini osoba koja ne pruži pomoć u životnoj opasnosti, a pregledom snimke jasno je da su osobe tijekom vožnje u blizini obale, oštetile su brod koji je uslijed toga potonuo, a nitko od sudionika nije ozlijeđen", odgovorili su iz Splitsko-dalmatinske policije.
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