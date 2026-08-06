Pijanim turistima potonula brodica. Lokalci im se smijali

Kod otoka Jerolim blizu Hvara je pijanim španjolskim turistima potonula brodica. Do njih su doplovili lokalci koji su ih snimali i smijali im se, piše Morski.hr. Na snimci se čuje smijanje i kako muški glas pita ljude u moru i brodici koja tone "što se dogodilo" i "gdje ste uzeli i kome ste platili za (najam) brod"?

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Međutim, nijednom se na snimkama ne vidi želja ni pokušaj da im se pomogne i prekrca na svoje plovilo. Umjesto toga, brodica je potpuno potonula, a turisti su izišli (srećom, neozlijeđeni) na susjedni otok. Na kraju snimke čuje se podrugljivo "Ne smite tu parkirat".

Morski je poslao upit policiji Splitsko-dalmatinske županije, jesu li domaći bili dužni spasiti ih, odnosno je li počinjeno kazneno djelo Nepružanja pomoći (čl. 123. KZ-a).

- U trenutku postupanja nismo imali informacije da su treće osobe snimale navedeni događaj. Međutim, analizom svih dostupnih informacija i utvrđenih činjenica, u događaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti - objavila je policija i dodala kako je voditelj brodice imao 1,37 promila, te da je daljnje provođenje postupka preuzela je Lučka kapetanija. Nitko nije ozlijeđen.

U članku 123 Kaznenog zakona RH jasno je navedeno da kazneno djelo čini osoba koja ne pruži pomoć u životnoj opasnosti, a pregledom snimke jasno je da su osobe tijekom vožnje u blizini obale, oštetile su brod koji je uslijed toga potonuo, a nitko od sudionika nije ozlijeđen", odgovorili su iz Splitsko-dalmatinske policije.