DRAMA NA JARUNU Zapalio se stan, vatrogasci izvlačili ljude!

U ponedjeljak prijepodne kod jarunskog placa u Zagrebu zapalio se stan na 4. katu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:24 Požar u Zagrebu | Video: 24sata Video

Osim više vatrogasnih vozila na mjesto požara stigla je i Hitna. Prema prvim informacijama ozlijeđeno je troje ljudi. Jedan čovjek je samostalno izašao iz zgrade, dok su dvoje izvukli vatrogasci.

- Vatrogasci su dojavu građana zaprimili u ponedjeljak u 10.13 sati kako gori stan na četvrtom katu, a plamen je vidljiv s vanjske strane objekta. U 10.25 sati požar je već bio ugašen. Na teren su upućena dva gasna vlaka, jedan iz Vatrogasne postaje Centar, i jedan iz Vatrogasne postaje Novi Zagreb - rekli su nam vatrogasci.

Kako neslužbeno doznajemo, netko je u stanu upalilo svijeću na krevetu i tako se požar proširio.