Obavijesti

News

Komentari 4
BRZA INTERVENCIJA VATROGASACA

DRAMA NA JARUNU Zapalio se stan, vatrogasci izvlačili ljude!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
DRAMA NA JARUNU Zapalio se stan, vatrogasci izvlačili ljude!
20
Foto: Čitatelj 24sata

Kako neslužbeno doznajemo, netko je u stanu upalilo svijeću na krevetu i tako se požar proširio

Admiral

U ponedjeljak prijepodne kod jarunskog placa u Zagrebu zapalio se stan na 4. katu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar u Zagrebu 00:24
Požar u Zagrebu | Video: 24sata Video

Osim više vatrogasnih vozila na mjesto požara stigla je i Hitna. Prema prvim informacijama ozlijeđeno je troje ljudi. Jedan čovjek je samostalno izašao iz zgrade, dok su dvoje izvukli vatrogasci.

-  Vatrogasci su dojavu građana zaprimili u ponedjeljak u 10.13 sati kako gori stan na četvrtom katu, a plamen je vidljiv s vanjske strane objekta. U 10.25 sati požar je već bio ugašen. Na teren su upućena dva gasna vlaka, jedan iz Vatrogasne postaje Centar, i jedan iz Vatrogasne postaje Novi Zagreb - rekli su nam vatrogasci.

FOTO/VIDEO Policija se oglasila o požaru putničkog vlaka kod Osijeka
Policija se oglasila o požaru putničkog vlaka kod Osijeka

Kako neslužbeno doznajemo, netko je u stanu upalilo svijeću na krevetu i tako se požar proširio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'
REVOLUCIONARAN ZAHVAT

EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'

Slavonka je prije 20 godina pala pod kombajn, kvrge su joj ispunile lice i zaklapale oko, iz drugih bolnica, joj se kažu, nisu povratno ni javili, a tim predvođen dr. Kalousekom i dr. Čulom joj je vratio lice.
FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura
NALETIO NA PARKIRANE AUTE

FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura

Auto je, kako su nam rekli iz policije, naletio na parkirana vozila. U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih ljudi. Očevid je u tijeku
Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje
EVO ŠTO NAS ČEKA

Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje

Od utorka pa sve do kraja tjedna očekuje se pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Najveće količine oborine past će na Jadranu, osobito na srednjem i južnom dijelu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026