Policija se oglasila o požaru putničkog vlaka kod Osijeka

Izbio je požar na motoru putničkog vlaka koji je u nedjelju oko 20 sati prometovao na relaciji Slavonski Šamac - Osijek. Mi smo dojavu zaprimili u 20.08 sati, kad je vlak bio u blizini željezničkog stajališta Dopsin. Požar je ugasio strojovođa, nije bilo potrebe za vatrogascima, rekli su nam iz PU osječko baranjske.

- U vlaku se nalazilo oko stotinu putnika. Požar je izbio na motornom dijelu vlaka, a strojovođa i osoblje odmah su reagirali te su, uz pomoć protupožarne opreme u vlaku, uspjeli ugasiti vatru. Ozlijeđenih nije bilo - rekli su iz policije dodajući kako je po putnike upućen drugi vlak iz Osijeka, koji ih je prevezao do krajnjeg odredišta.

Isprike iz HŽ-a

Iz HŽ-a navode kako se radilo o dizel-motornom vlaku serije 7121, koji je opremljen dodatnom opremom za inicijalno gašenje požara, a koja se automatski aktivirala. Uz to, osoblje vlaka koristilo je i ručne protupožarne aparate kako bi spriječilo širenje vatre. Putnici su preventivno evakuirani iz vlaka te su se nalazili na sigurnoj udaljenosti.

- U nedjelju, u stajalištu Dopsin došlo je do zapaljenja na vlaku 6324 koji je vozio na relaciji Slavonski Šamac – Osijek. Radi o dizel-motornom vlaku serije 7121. Vlakovi te serije opremljeni su dodatnom opremom za inicijalno gašenje požara koja se aktivirala. Uz to, osoblje vlaka je protupožarnim aparatima također saniralo plamen - poručili su iz HŽ-a te su se ispričali putnicima.

'Kondukteri su brzo reagirali'

Neki od putnika ispričali su kako su morali brzo napustiti vlak i izaći u polje, odakle su promatrali razvoj situacije. Istaknuli su da je situacija bila opasna, ali da je zahvaljujući brzoj i smirenoj reakciji strojovođe i konduktera izbjegnuta veća šteta.

- Strojovođa je izletio iz svog prostora gdje upravlja vlakom i krenuo vikat kako gori vlak i morali smo iskakati van. Bilo je prestrašno, uplašili smo se, usred polja i blatnjavi smo se nekako dogurali takvi blatnjavi do Dopsina - ispričao nam je čitatelj.

Drugi putnik ispričao nam je kako je situacija bila krajnje opasna.

- Na svu sreću vatrogasci nisu morali intervenirati jer su kondukteri reagirali brzo i odlučno. Vatra je ugašena, no dio putnika, među kojima je bilo i studenata, kasnit će na obveze u Osijeku - ispričao je jedan čitatelj.

Drugi putnici pohvalili su osoblje vlaka zbog pravodobne reakcije, otvaranja vrata, pomoći pri izlasku i iznošenju prtljage te korištenja protupožarnih aparata, čime je požar stavljen pod kontrolu u najkraćem mogućem roku.