Obavijesti

News

Komentari 1
FOTO/VIDEO

Policija se oglasila o požaru putničkog vlaka kod Osijeka

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 3 min
Policija se oglasila o požaru putničkog vlaka kod Osijeka
14
Foto: Čitatelj 24sata

Iz HŽ-a navode kako se radilo o dizel-motornom vlaku serije 7121, koji je opremljen dodatnom opremom za inicijalno gašenje požara, a koja se automatski aktivirala

Admiral

Izbio je požar na motoru putničkog vlaka koji je u nedjelju oko 20 sati prometovao na relaciji Slavonski Šamac - Osijek. Mi smo dojavu zaprimili u 20.08 sati, kad je vlak bio u blizini željezničkog stajališta Dopsin. Požar je ugasio strojovođa, nije bilo potrebe za vatrogascima, rekli su nam iz PU osječko baranjske.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Zapaljen vlak 00:07
Zapaljen vlak | Video: čitatelj/24sata

- U vlaku se nalazilo oko stotinu putnika. Požar je izbio na motornom dijelu vlaka, a strojovođa i osoblje odmah su reagirali te su, uz pomoć protupožarne opreme u vlaku, uspjeli ugasiti vatru. Ozlijeđenih nije bilo - rekli su iz policije dodajući kako je po putnike upućen drugi vlak iz Osijeka, koji ih je prevezao do krajnjeg odredišta.

14
Foto: Čitatelj 24sata

Isprike iz HŽ-a

Iz HŽ-a navode kako se radilo o dizel-motornom vlaku serije 7121, koji je opremljen dodatnom opremom za inicijalno gašenje požara, a koja se automatski aktivirala. Uz to, osoblje vlaka koristilo je i ručne protupožarne aparate kako bi spriječilo širenje vatre. Putnici su preventivno evakuirani iz vlaka te su se nalazili na sigurnoj udaljenosti.

- U nedjelju, u stajalištu Dopsin došlo je do zapaljenja na vlaku 6324 koji je vozio na relaciji Slavonski Šamac – Osijek. Radi o dizel-motornom vlaku serije 7121. Vlakovi te serije opremljeni su dodatnom opremom za inicijalno gašenje požara koja se aktivirala.  Uz to, osoblje vlaka je protupožarnim aparatima također saniralo plamen - poručili su iz HŽ-a te su se ispričali putnicima.

'Kondukteri su brzo reagirali'

Neki od putnika ispričali su kako su morali brzo napustiti vlak i izaći u polje, odakle su promatrali razvoj situacije. Istaknuli su da je situacija bila opasna, ali da je zahvaljujući brzoj i smirenoj reakciji strojovođe i konduktera izbjegnuta veća šteta.

VATRU GASILI KONDUKTERI VIDEO Planuo vlak kod Osijeka: 'Strojovođa je vikao, morali smo iskakati, bilo je prestrašno'
VIDEO Planuo vlak kod Osijeka: 'Strojovođa je vikao, morali smo iskakati, bilo je prestrašno'

- Strojovođa je izletio iz svog prostora gdje upravlja vlakom i krenuo vikat kako gori vlak i morali smo iskakati van. Bilo je prestrašno, uplašili smo se, usred polja i blatnjavi smo se nekako dogurali takvi blatnjavi do Dopsina - ispričao nam je čitatelj.

Drugi putnik ispričao nam je kako je situacija bila krajnje opasna.

- Na svu sreću vatrogasci nisu morali intervenirati jer su kondukteri reagirali brzo i odlučno. Vatra je ugašena, no dio putnika, među kojima je bilo i studenata, kasnit će na obveze u Osijeku - ispričao je jedan čitatelj.

POSLALI DRUGI VLAK FOTO U vlaku koji se zapalio kraj Osijeka bilo je 100 ljudi. Evo što su poručili iz HŽ-a
FOTO U vlaku koji se zapalio kraj Osijeka bilo je 100 ljudi. Evo što su poručili iz HŽ-a

Drugi putnici pohvalili su osoblje vlaka zbog pravodobne reakcije, otvaranja vrata, pomoći pri izlasku i iznošenju prtljage te korištenja protupožarnih aparata, čime je požar stavljen pod kontrolu u najkraćem mogućem roku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura
NALETIO NA PARKIRANE AUTE

FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura

Auto je, kako su nam rekli iz policije, naletio na parkirana vozila. U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih ljudi. Očevid je u tijeku
Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje
EVO ŠTO NAS ČEKA

Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje

Od utorka pa sve do kraja tjedna očekuje se pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Najveće količine oborine past će na Jadranu, osobito na srednjem i južnom dijelu
EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'
REVOLUCIONARAN ZAHVAT

EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'

Slavonka je prije 20 godina pala pod kombajn, kvrge su joj ispunile lice i zaklapale oko, iz drugih bolnica, joj se kažu, nisu povratno ni javili, a tim predvođen dr. Kalousekom i dr. Čulom joj je vratio lice.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026