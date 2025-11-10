Drama na letu Ryanaira iznad Balkana. Pilot pao u nesvijest pred slijetanje: 'Mayday!'

Let Ryanaira iz Bergama za Kluž u Rumunjskoj zamalo je završio tragedijom kada je jedan od pilota izgubio svijest neposredno prije slijetanja. Zahvaljujući prisebnosti kopilota, situacija je završila bez posljedica za putnike.

Incident se dogodio na letu FR-2682, koji je u četvrtak prevozio putnike iz Italije prema Rumunjskoj. Prvi znak problema pojavio se kada je kontrolni toranj u Klužu primio signal „pan-pan“, kojim posada obavještava da pilot ima zdravstvene poteškoće, ali da sigurnost leta zasad nije ugrožena. No, stanje pilota ubrzo se pogoršalo pa je njegov kolega bio prisiljen preuzeti upravljanje zrakoplovom i poslati signal „mayday“, koji označava hitan slučaj.

Kopilot je potom uspješno sletio zrakoplovom na pistu 25, gdje su ga već čekale hitne službe. Pilot koji je izgubio svijest odmah je prebačen u bolnicu, dok su svi putnici ostali neozlijeđeni.

- Intervencija je provedena brzo i profesionalno. Zahvaljujući prisebnosti kapetana i spremnosti spasilačkih službi, nije bilo opasnosti za putnike - izjavio je glasnogovornik zračne luke u Klužu.

Zbog incidenta je u Kluž poslana zamjenska posada iz Bukurešta, što je izazvalo oko tri sata kašnjenja na povratnom letu za Italiju.

Prema prvim informacijama, pilot se i dalje nalazi pod liječničkim nadzorom, a Ryanair još nije službeno komentirao slučaj.