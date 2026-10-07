Drama na letu za SAD: Avion naglo propao 8000 metara pa satima kružio u zraku

Zrakoplov kompanije British Airways na letu iz Londona za Chicago doživio je dramatičan gubitak visine od oko osam tisuća metara nedugo nakon polijetanja. Putnicima su ispale maske za kisik, a piloti su nakon naglog poniranja satima kružili iznad mora kako bi potrošili gorivo i sigurno sletjeli natrag na aerodrom.

Panika iznad Irske i naglo poniranje

British Airways flight to Chicago drops 28K feet — then spends 4 hours flying in circles before returning to London https://t.co/0ZwHW6L5p6 https://t.co/qjAvKCqH1W — New York Post (@nypost) October 5, 2026

Incident se dogodio u ponedjeljak, otprilike sat vremena nakon što je Boeing 777-200ER poletio s londonskog aerodroma Heathrow. Zrakoplov na letu BA295 dosegnuo je visinu krstarenja od 37 tisuća stopa, kada su putnici iznenada osjetili snažne turbulencije. Prema izvješću Guardiana, odmah su se spustile maske za kisik, što je izazvalo paniku u kabini.

U svega nekoliko minuta, zrakoplov je propao za 27 tisuća stopa, odnosno oko osam tisuća metara, te se stabilizirao na visini od devet tisuća stopa. Piloti su hitno proglasili izvanredno stanje koristeći kod 7700 kako bi upozorili kontrolu leta na ozbiljnost situacije.

Zrakoplovni stručnjaci potvrdili su da ovakav manevar ukazuje na standardnu proceduru u slučaju problema s tlakom u putničkoj kabini. Brzopotezno spuštanje ispod deset tisuća stopa neophodno je jer je na toj visini zrak dovoljno gust da putnici mogu normalno disati bez dodatnog kisika.

🚨 British Airways BA295 Lands Safely at Heathrow After spending 4 hours and 51 minutes airborne, British Airways flight BA295 landed at London Heathrow following a reported pressurization problem. ✈️ https://t.co/jFqQHPnbED — GFN (@GFNIND) October 5, 2026

Upute po knjizi i rješavanje problema

Nakon dramatičnog spuštanja, zrakoplov se nije odmah uputio prema pisti za slijetanje. Podaci s radara pokazali su da je letjelica satima kružila iznad Bristolskog kanala. Razlog za to je težina samog zrakoplova koji je bio pun goriva namijenjenog za dugi prekooceanski let do Chicaga.

​- Odradili su sve strogo po knjizi. Zvuči kao da je sve funkcioniralo točno onako kako treba - objasnio je Matthew Buckley, umirovljeni pilot američke mornarice s gotovo 40 godina iskustva.

Buckley je za Fox News istaknuo da zrakoplov jednostavno nije mogao odmah sletjeti jer bi prevelika težina opteretila stajni trap i kočnice. Ako se gorivo ne može izbaciti u letu, piloti moraju kružiti i trošiti ga dok ne postignu optimalnu težinu za siguran povratak na tlo.

​- Ako ste navikli na obične, dosadne letove, ovakva situacija će vam itekako privući pažnju. To je prava vožnja na vlaku smrti - dodao je Buckley osvrćući se na iskustvo putnika u trenutku naglog pada.

Istraga i briga o putnicima

Boeing koji je sudjelovao u ovom incidentu navodno je jedan od najstarijih u floti British Airwaysa, no službene potvrde o tome je li starost letjelice doprinijela kvaru još nema. Britanska agencija za istraživanje zrakoplovnih nesreća obaviještena je o događaju i očekuje se provođenje detaljne istrage.

Iz aviokompanije su potvrdili da je do preusmjeravanja došlo zbog tehničkog kvara, ali nisu ulazili u specifične detalje. Istaknuli su da je sigurnost kupaca i posade uvijek na prvom mjestu te pohvalili reakciju svojih visoko obučenih pilota.

​- Putnici su normalno napustili zrakoplov, a naši timovi su radili na tome da im se putni planovi što prije vrate u normalu - poručio je glasnogovornik British Airwaysa.

Svi putnici dobili su hotelski smještaj te su sljedeći dan prebačeni na druge letove prema svom odredištu. Nitko od putnika i članova posade nije pretrpio ozljede tijekom ovog dramatičnog iskustva.

*uz korištenje AI-ja