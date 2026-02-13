Obavijesti

BJEŽAO OD INSPEKCIJE?

Drama na moru: Japan zarobio kineski ribarski brod u blizini Nagasakija, kapetan uhićen

Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Japanske vlasti zarobile su kineski ribarski brod i uhitile kapetana, optuživši ga da je pobjegao od inspekcije u isključivom gospodarskom pojasu Japana, u incidentu koji bi mogao dodatno rasplamsati tenzije između dvaju najvećih azijskih gospodarstava

Kapetan broda, četrdesetsedmogodišnji kineski državljanin, oglušio se o naredbu japanskih dužnosnika da se zaustavi radi inspekcijskog pregleda na plovilu, objavila je japanska agencija za ribarstvo u priopćenju. Incident se dogodio u vodama pred obalom prefekture Nagasaki na jugoistoku Japana.

Tijekom incidenta na brodu se nalazilo još deset osoba, objavila je agencija. Iako je Japan proteklih godina zarobio nekoliko ribarskih brodova iz Južne Koreje i Tajvana, u petak je prvi put od 2022. zaplijenjen kineski brod, i to u uvjetima velikog diplomatskog sukoba dviju zemalja.

"Nastavit ćemo poduzimati odlučne korake u provođenju zakonskih mjera za sprječavanje ilegalnog ribolova na inozemnim plovilima", rekao je glavni tajnik japanske vlade Minoru Kihara na redovnoj konferenciji za medije u petak.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na Reutersov upit za komentarom.

