Japanci glasali: Debakl oporbe, većina za stranku premijerke

Očekuje se da će stranka ultrakonzervativne japanske premijerke Sanae Takaichi, tvrdokorne po pitanju imigracije, ponovno osvojiti veliku većinu u donjem domu parlamenta nakon nedjeljnih prijevremenih izbora, pokazuju prve procjene japanskih medija.

Manje od četiri mjeseca nakon što je Takaichi preuzela funkciju prve japanske premijerke, Liberalno-demokratska stranka (LDP) i njezin saveznik, Stranka inovacija (Ishin), trebali bi osigurati dvotrećinsku većinu u skupštini, prenosi javna tv NHK. Potvrde li se takve projekcije, ovo bi mogao biti najbolji rezultat LDP-a od 2017. kada ga je vodio Shinzo Abe, politički mentor Sanae Takaichi, koji je ubijen 2022.

Stranka bi mogla osvojiti i više od 300 od 465 mjesta u donjem domu - u usporedbi sa 198 ranije i vratiti apsolutnu većinu koju je izgubila 2024. godine. Službeni rezultati ne očekuju se do ponedjeljka.

Očekuje se debakl oporbe

Novi centristički Reformski savez, koji ujedinjuje glavnu oporbenu stranku, Ustavnu demokratsku stranku (CDP) i bivšeg partnera LDP-a, Komeito, mogao bi izgubiti više od dvije trećine svojih trenutačnih mjesta.

Kada je posrijedi antiimigracijska stranka Sanseito, ona bi mogla dobiti između 5 i 14 mjesta u usporedbi s dva, s koliko ih trenutačno raspolaže.

"Dobili smo potporu birača za odgovornu i proaktivnu fiskalnu politiku premijerke Sanae Takaichi i za jačanje nacionalnih obrambenih sposobnosti", rekao je novinarima glavni tajnik LDP-a Shunichi Suzuki nakon što su objavljeni početni podaci.

Takaichi je u nedjelju navečer obećala da će provoditi "odgovornu" fiskalnu politiku i da će "izgraditi snažno i otporno gospodarstvo", jer su njezine početne najave izazvale pomamu na tržištima i nagli porast prinosa na japanski dug.

Najavljen paket poticaja od 110 milijarda eura

Premijerka je najavila i paket poticaja vrijedan preko 110 milijarda eura te je obećala da će izuzeti prehrambene proizvode od poreza na potrošnju od 8 posto kako bi se ublažio utjecaj sve većih troškova života na domaćinstva. Glavna briga i dalje ostaje inflacija s obzirom na to da je rast cijena i dalje veći od 2 posto gotovo tri godine.

Prije tjedan dana premijerka Takaichi izazvala je pomutnju kada je ukazala na prednost slabog jena, čak i nakon što je njezin ministar financija ponovio da će Tokio intervenirati da bi podupro valutu.

Šezdesetčetverogodišnja čelnica dala je nov poticaj LDP-u, koji je na vlasti gotovo neprekidno desetljećima, ali je naklonost birača izgubio uslijed nezadovoljstva zbog inflacije i zbog skandala s tajnim fondovima.