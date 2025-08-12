Drama na moru kod Paga: Jaka bura odnijela djevojku (25) na SUP dasci, spasio ju je HGSS...

Iako vremenski uvjeti na moru mogu biti iznimno opasni, mnogi i dalje ne pridaju dovoljno pažnje upozorenjima i izlaze na more bez planiranja i praćenja upozorenja. Tako je sinoć kod Paga jaka bura odnijela 25-godišnju djevojku na dasci za veslanje (SUP).

Sinoć oko 22.40 sati Lučka kapetanija Karlobag dobila je dojavu da je jaka bura s područja Lukovog Šugarja odnijela mlađu žensku osobu na dasci za veslanje prema otoku Pagu. Odmah je krenula hitna akcija spašavanja.

Na teren je izašlo osam članova Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), a pridružili su im se i vatrogasci s Paga, Novalje i Sv. Martina iz Povljane. Tijekom pretrage obale, 25-godišnjakinja je uspjela ugledati svjetla i dozvati pomoć, u trenutku kad je bura nakratko oslabila.

Brzo su došli do nje, bila je u dobrom stanju, ali s manjim posjekotinama na stopalima. Dobila je suhu i toplu odjeću i obuću te je sigurno dopraćena na kopno.

Iz HGSS-a zahvaljuju svim vatrogascima koji su sudjelovali u akciji i upozoravaju da bura na moru može biti vrlo opasna. Građanima savjetuju da planiraju aktivnosti prema vremenskoj prognozi i budu maksimalno oprezni.