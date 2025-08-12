Obavijesti

'NIJE PAZILA'

Drama na moru kod Paga: Jaka bura odnijela djevojku (25) na SUP dasci, spasio ju je HGSS...

Foto: Canva/ilustrativna fotografija

Drama na moru! 25-godišnjakinju na SUP dasci skoro odnijela bura kod Paga. Spašena u zadnji tren zahvaljujući HGSS-u i vatrogascima, apeliraju na oprez na moru

Iako vremenski uvjeti na moru mogu biti iznimno opasni, mnogi i dalje ne pridaju dovoljno pažnje upozorenjima i izlaze na more bez planiranja i praćenja upozorenja. Tako je sinoć kod Paga jaka bura odnijela 25-godišnju djevojku na dasci za veslanje (SUP).

Sinoć oko 22.40 sati Lučka kapetanija Karlobag dobila je dojavu da je jaka bura s područja Lukovog Šugarja odnijela mlađu žensku osobu na dasci za veslanje prema otoku Pagu. Odmah je krenula hitna akcija spašavanja.

NESTALI Ivan Nađ nestao prije četiri dana! Slavonskobrodski HGSS: ’Ako znate nešto, javite na 192’
Ivan Nađ nestao prije četiri dana! Slavonskobrodski HGSS: ’Ako znate nešto, javite na 192’

Na teren je izašlo osam članova Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), a pridružili su im se i vatrogasci s Paga, Novalje i Sv. Martina iz Povljane. Tijekom pretrage obale, 25-godišnjakinja je uspjela ugledati svjetla i dozvati pomoć, u trenutku kad je bura nakratko oslabila.

Brzo su došli do nje, bila je u dobrom stanju, ali s manjim posjekotinama na stopalima. Dobila je suhu i toplu odjeću i obuću te je sigurno dopraćena na kopno.

Iz HGSS-a zahvaljuju svim vatrogascima koji su sudjelovali u akciji i upozoravaju da bura na moru može biti vrlo opasna. Građanima savjetuju da planiraju aktivnosti prema vremenskoj prognozi i budu maksimalno oprezni.

