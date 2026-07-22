Na Ryanairovom avionu prije dva tjedna puknuo je prozor. Ljubišu iz Srbije dekompresija je povukla van. Za noge su ga držali supruga i putnici i spasili ga...
JEDVA PREŽIVIO PLUS+
DRAMA NA NEBU Kako je došlo do nesreće u kojoj je Srbin skoro ispao iz aviona? 'Let, nikad više'
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Svi su svjetski mediji prenijeli nevjerojatno iskustvo Ljubiše Karovića (61) iz Vrnjačke Banje u Srbiji koji je prije dva tjedna doživio i preživio jednu od najdramatičnijih zrakoplovnih nesreća proteklih godina. Naime, nakon što je na Ryanairovu avionu, tijekom leta na 5000 metara iznad zemlje, puklo staklo uz sjedište na kojemu je sjedio Karović, dekompresija i pritisak koji su nastali u avionu doslovno su ga isisali kroz prozor. Da nije bio vezan i da mu u pomoć nisu priskočili putnici koji su ga držali za noge da u potpunosti ne izleti, Karović bi bio žrtva ove nevjerojatne nesreće. Sve je to gledala njegova supruga Svetlana Grković, koja je sjedila pored njega.
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