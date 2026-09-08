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IMOVINSKA KARTICA

Ni auto ni stan ni kuća nisu na njega: Evo što u imovinskoj ima novi glavni državni inspektor!

Piše Luka Safundžić,
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Ni auto ni stan ni kuća nisu na njega: Evo što u imovinskoj ima novi glavni državni inspektor!
Križevci: Sklopljen novi Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Glavinić sjeda u fotelju glavnog državnog inspektora nakon Andrije Mikulića koji je bio uhićen...

Kako smo prvi objavili novi glavni državni inspektor je Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva. Prema podacima iz imovinske kartice Glavinić ima plaću nešto veću od 3500 eura.

Novi glavni državni inspektor nema kredita, potraživanja, nekretnina niti pokretnina. U Imovinskoj kartici ima upisano samo 50.000 eura ušteđevine od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada.

EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO Evo tko je novi glavni državni inspektor!
DOZNAJEMO Evo tko je novi glavni državni inspektor!

Kako se navodi na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić rođen je u siječnju 1988. godine u Splitu, a završio je Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijeku 2014. Karijeru je započeo kao stručni suradnik u Sektoru koordinacije nadzora građenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, nakon toga je bio stručni suradnik u Sektoru za graditeljstvo, komunalno i stanovanje.

Godine 2017. imenovan je građevinskim inspektorom u Sektoru koordinacije nadzora građenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, dvije godine kasnije i višim građevinskim inspektorom odakle odlazi na mjesto savjetnik ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Godine 2023. postaje ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu obnove od potresa Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a od svibnja 2025. godine je državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

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