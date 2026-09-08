Ni auto ni stan ni kuća nisu na njega: Evo što u imovinskoj ima novi glavni državni inspektor!

Kako smo prvi objavili novi glavni državni inspektor je Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva. Prema podacima iz imovinske kartice Glavinić ima plaću nešto veću od 3500 eura.

Novi glavni državni inspektor nema kredita, potraživanja, nekretnina niti pokretnina. U Imovinskoj kartici ima upisano samo 50.000 eura ušteđevine od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada.

Kako se navodi na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić rođen je u siječnju 1988. godine u Splitu, a završio je Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijeku 2014. Karijeru je započeo kao stručni suradnik u Sektoru koordinacije nadzora građenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, nakon toga je bio stručni suradnik u Sektoru za graditeljstvo, komunalno i stanovanje.

Godine 2017. imenovan je građevinskim inspektorom u Sektoru koordinacije nadzora građenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, dvije godine kasnije i višim građevinskim inspektorom odakle odlazi na mjesto savjetnik ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Godine 2023. postaje ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu obnove od potresa Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a od svibnja 2025. godine je državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.