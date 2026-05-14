TOMISLAV LENDIĆ

Drama na Pantovčaku! Iz Ureda predsjednika potjerali su HDZ-ovca! Otkriveno je i zašto

Piše 24sata,
Predstavljanje knjige Tomislava Lendića "Hrvatska vanjska politika pred geopolitičkim izazovima suvremenog svijeta" | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ministar Gordan Grlić Radman brzo je reagirao u umjesto njega na Pantovčak poslao Gordanu Vidović Mesarek

Incident na Pantovčaku, u Uredu predsjednika. Kako je objavio Novi list Tomislav Lendić, ravnatelj Uprave za političke poslove Ministarstva vanjskih i europskih poslova u srijedu je potjeran iz Ureda predsjednika, a razlog je navodne kritike koje je Lendić iznio na račun predsjednika Milanovića. 

Lendić je u Ured predsjednika došao kako bi nazočio predaji vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj, nadbiskupa Leopolda Girellija. No kad je stigao na Pantovčak, dužnosnici Ureda predsjednika priopćili su mu da tamo nije dobrodošao. Kako doznaje Dražen Ciglenečki iz Novog lista, Lendić je uspio ući u zgradu, no vrlo brzo ju je protivno svojoj volji morao napustiti.

Ministar Gordan Grlić Radman brzo je reagirao u umjesto njega na Pantovčak poslao Gordanu Vidović Mesarek, koja je u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za europsko i međunarodno pravo.

Lendić nije htio komentirati ovu situaciju, a iz Ureda predsjednika navodno smatraju da kao diplomat nije smio govoriti "politički izrazito obojeno", referirajući se na njegov intervju za N1 u kojem je predsjednika Milanovića označio isključivim krivcem za izostanak dogovora o popunjavanju brojnih mjesta hrvatskih veleposlanika i konzula.

- Ne postoji osoba u Hrvatskoj kojoj je stalo više da se ta rotacija (imenovanje veleposlanika, op. a.) dogodi od našeg ministra Gordana Grlića Radmana i sigurno postoji maksimalan trud s njegove strane. Mislim da je ogromna šteta što se ovo događa jer je cijela jedna generacija u međuprostoru. Odgovornost je na predsjedniku. Premijer želi očuvati dostojanstvo hrvatske diplomacije - rekao je između ostalog Lendić.

