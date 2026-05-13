Obrat na sudu! Djevojci koja je tukla Filipinca kaznena prijava? Pustili su je pa su je opet priveli

Djevojku (20) uhićenu zbog brutalnog napada na filipinskog turista u središtu Zagreba 2. svibnja ove godine policajci su danas prijepodne doveli na Prekršajni sud u Novom Zagrebu, piše novinarka Indexa Ana Raić.

Zagrebačka policija protiv nje je prvotno podnijela optužni prijedlog odnosno prekršajnu prijavu zbog naročito drskog ponašanja na javnom mjestu. Također, prijavljena je jer nema uredno prijavljeno prebivalište ni boravište. Dok je postupak počinjao, došlo je do obrata. Predstavnik zagrebačke policije izjavio je kako odustaje od optužnog prijedloga jer se oštećenik javio policiji i podnio prijavu zbog čega će se protiv nje nastaviti postupak kako bi se utvrdilo ima li elemenata kaznenog djela.

Naime, prema zakonu nitko ne može biti kažnjen dvaput za istu stvar, odnosno vezano uz isto djelo ne može se voditi i prekršajni i kazneni postupak. Sud je stoga odbio optužbu protiv djevojka, koja je zatim puštena na slobodu, no odmah su je ponovno uhitili policijski službenici i odveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Za očekivati je da će protiv nje sad podnijeti kaznenu prijavu.

Podsjetimo, zagrebačka policija u utorak u ranim večernjim satima uhitila je djevojku povezanu s incidentom koji se dogodio 2. svibnja u centru Zagreba, kada je napadnut strani državljanin. Uznemirujuća snimka događaja proširila se društvenim mrežama.

Na snimci se vidi kako djevojka Filipinca više puta udara rukama i nogama te mu pritom izbija i mobitel iz ruke. Dok ga tuče, čitavo vrijeme psuje. U jednom trenu ga ruši na pod i nastavlja udarati. Svemu je svjedočila djevojka koja se našla u blizini, a koja nam se javila.

- Osjetila sam tenzije, pa sam snimala. Djevojka se derala na njega, a prijatelji su je pokušavali zapričati. Udarila ga je, a on je tada zavrištao. Njeni prijatelji su je pokušali odmaknuti od njega. Udarila ga je torbicom. Pa se odmaknula. Pitali smo ga je li dobro. Bio je u šoku. Pitala sam ga je li dirao tu curu. Rekao je da je gej i da nije - ispričala je.

Tu, kako nam je ispričala, nije stao incident. Djevojka se vratila te ga ponovo napala.

- Pričala sam s njim kad sam vidjela da dolazi ponovo ta ista djevojka. Trčala je prema njemu, bacila torbicu na pod. Opet ga je počela tući, a ja sam bila između njih. Udarala ga je preko mene. Udarila je i mene par puta. Odlučila sam se odmaknuti - rekla je čitateljica.

Dodala je kako je primijetila da je policijski auto bio parkiran u blizini, ali nigdje nije vidjela policajce. Vratila se na ulaz u noćni klub kada joj je ponovo prišla djevojka koja je napala stranca.

- Došla je do mene. Netko joj je rekao da sam snimala sve. Pijana me napala i htjela mi je uzeti mobitel. Obrisala je videe, ali sam ih ja uspjela vratiti nazad. Pričala je da je taj stranac izgubio mobitel i osobnu njezinoj prijateljici - dodala je.