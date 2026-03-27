KOMBIJEM BILI NA KAMPINGU?

DRAMA NA PLITVICAMA Obitelj zapela u snijegu, vatrogasci se pješice probijali kroz nanose

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
DRAMA NA PLITVICAMA Obitelj zapela u snijegu, vatrogasci se pješice probijali kroz nanose
Foto: HVZ

Zbog visokog snijega, na mjestima preko 80 centimetara, vatrogasci su se dva kilometara pješice probijali kroz šumski put do zametenog vozila, gdje su stigli u 14.26 sati. Kroz sat vremena bili su na toplom

Obitelj s bebom od godine i pol starosti zbrinuta je u petak u đačkom domu u Korenici nakon što su ostali doslovno zameteni u svom kombiju u šumi na predjelu Krbavica, na području Općine Plitvička jezera. Kako su objavili vatrogasci, oko 13.08 sati dobili su dojavu kako obitelj zapela na šumskom području i da ih je potrebno čim prije evakuirati.

Foto: JVP Plitvička jezera

- Kad smo dobili dojavu, samo smo se pogledali. Iskreno, mislili smo da nas netko zeza po ovom vremenu no odmah smo krenuli u akciju - rekao nam je Vlado Marković, zapovjednik JVP Plitvička jezera, koji je koordinirao akcijom.

Na intervenciju je odmah upućena dežurna smjena od tri vatrogasca JVP-a Plitvička Jezera i jedan vatrogasac DVD Plitvička Jezera s dva pickup vozila. No niti moćni strojevi nisu mogli protiv prirode u gotovo polarnim uvjetima u Lici.

Zbog visokog snijega, koji je na mjestima bio visok preko 80 centimetara, vatrogasci su se dva kilometra pješice probijali kroz šumski put do zametene obitelji.

Foto: JVP Plitvička jezera

Do kombija s obitelji su stigli u 14.26 sati i pronašli ga potpuno zametenog u snijegu.

- Kad smo se uvjerili da je obitelj dobro, odnosno da nisu promrzli, zajedno su pričekali strojeve Komunalca i traktor vlasnika Jovana Zaklana iz Krbavice, koji su se uspjeli probiti do njih. Obitelj je sad na sigurnom - rekao nam je Marković.

Kako neslužbeno doznajemo, obitelj je od ranije bila u prirodi te ih je ulovilo nevrijeme. Iako su se pokušali sami vratiti, bili su nemoćni.

- Imamo iskustva u ovakvim situacijama što nam je pomoglo u akciji. Prije dvije godine spasili smo 48 ljudi koji su zapeli u mećavi - rekao nam je Marković.

Snijeg je stvarao probleme u drugim dijelovima Hrvatske. Intervencije su imali i DVD Oštarije, kao i DVD Josipdol.

- Snježne oborine posebno su zatrpale rubne dijelove Općine Josipdol u višim predjelima te su srušena stabla i grane ometala čišćenje prometnica. U suradnji s ralicama komunalnog sustava izvršeno je uklanjanjanje drveća s prometnica koje su pritom očišćene od snijega čime se osigurala prohodnost glavnim prometnicama. Hvala svima na izuzetnom trudu i angažmanu - napisali su iz DVD-a Oštarije na Facebooku.

