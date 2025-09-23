Drama na Rabu: Gorivo curilo na pumpi, vatrogasci spriječili eksploziju i ekološku katastrofu

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab danas u 12:25 sati zaprimilo je dojavu o istjecanju veće količine benzina na jednoj benzinskoj postaji. Na teren su odmah upućena tri vozila i osam vatrogasaca.

Po dolasku na mjesto događaja vatrogasci su zatvorili prometnicu i benzinsku postaju te evakuirali korisnike iz ugroženog područja. Ubrzo su im se priključili i djelatnici policije koji su preuzeli provođenje zabrane pristupa te poduzeli dodatne sigurnosne mjere. Zbog visokog rizika od požara i eksplozije, površina zahvaćena izlijevanjem tretirana je srednje teškom pjenom.

Kako bi se spriječilo širenje onečišćenja u more, u suradnji s djelatnicima Ine, ACI-ja i Lučke kapetanije postavljena je zaštitna brana, a morska površina tretirana je disperzantima. Istodobno je pod strogim nadzorom vatrogasaca obavljeno pretakanje preostalog goriva iz autocisterne, nakon čega je vozilo uklonjeno iz ugrožene zone.

Nakon završetka sanacije, površina je dodatno očišćena disperzantima i apsorbentima, a značajnu logističku pomoć pružili su Županijska uprava za ceste i Komunalno društvo Dundovo.

Cesta i benzinska postaja ponovno su otvorene za promet u 16:16 sati. Iz DVD-a Rab poručuju kako, zahvaljujući brzoj i koordiniranoj intervenciji svih službi, na morskoj površini više nema vidljivih tragova onečišćenja.