Drama na svadbi kraj Zagreba. Ukrao im tisuće eura iz vozila: 'U šoku smo, tu nema kamera...'

Piše Veronika Miloševski,
Drama na svadbi kraj Zagreba. Ukrao im tisuće eura iz vozila: 'U šoku smo, tu nema kamera...'
Foto: Canva/Pixsell

Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, javili su iz zagrebačke policije

Bili smo na svadbi, kad je počela jako padati kiša. Kasnije smo vidjeli da nam je netko provalio u automobile i pokrao stvari, kazao nam je jedan od gostiju koji je bio žrtva krađe tijekom vjenčanja u ugostiteljskom objektu u Rakovom Potoku kraj Zagreba. 

Foto: Čitatelj 24sata

Iz zagrebačke policije potvrdili su krađu. Kazali su kako je nepoznati počinitelj provalio u automobile u subotu između 19 i 23.50 sati u Rakovom Potoku, na parkiralištu ugostiteljskog objekta na Samoborskoj cesti.

Provalio je u nekoliko osobnih automobila te iz njih otuđio novac. Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

- Meni su pokrali 400 eura. Iz policije su nam rekli da nisu nikada vidjeli ovako nešto na njihovom području. Auti nemaju nikakvo oštećenje, bili su otključani daljinskim. Pregledali su aute, poslikali, a stigla je i ekipa za očevid. Sinoć je kiša padala, a kako smo svi od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute, otisaka nema. Problem je što nam tom parkingu nije bilo ni kamera - kazao nam je gost na svadbi. 

Foto: Čitatelj 24sata

Nazvali smo i ugostiteljski objekt i upitali ih za svadbenu dramu. Oni su nam potvrdili da je došlo do krađe.

- Na toj svadbi je bilo 160 gostiju. Od njih 160, nažalost je šest pokradeno. Nama se u 30 godina poslovanja ovo nikad nije dogodilo. U šoku smo i žao nam je što se to dogodilo. Postavili smo i kamere, a nažalost, pokradeni auti bili su parkirani na mjestu gdje ih nema - kazao nam je vlasnik objekta.

