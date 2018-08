Drama na Velebitu: 'Dali smo sve od sebe da spasimo živote'

U nedjelju u 21.30 sati preko ŽC 112 HGSS Stanica Gospić zaprimila je poziv od dvoje planinara s područja srednjeg Velebita u blizini vrhova Šatorina i Matijević brijeg. Planinare je nakon višesatnog hodanja zahvatilo olujno nevrijeme koje nije posustajalo.

- Obilna kiša, orkanski vjetar, niska naoblaka i noć bili su razlozi zbog kojih su planinari skrenuli s označene staze i pokušavajući vratiti se na stazu potpuno izgubili orijentaciju u prostoru. Potpuno mokri, iscrpljeni i pothlađeni, planinari teško su mogli pobliže opisati lokaciju gdje se nalaze. Situacija je nalagala brzu reakciju spašavatelja pa tako interventni tim odmah po dojavi izlazi na teren i po vrlo teškim vremenskim uvjetima, uz gotovo nikakvu vidljivost, u 02.00 sata pronalazi izgubljene planinare - priopćio je HGSS.

Uslijedilo je brzo zbrinjavanje, utopljavanje i izlazak prema planinarskom skloništu Ograđenica podno Matijević brijega. Zbog pothlađenosti planinari su se kretali vrlo otežano i sporo, ali to je ujedno bio i način kako bi održali tjelesnu temperaturu.

- U 3.30 sati, spašavatelji su planinare doveli do planinarskog skloništa gdje ih je dočekala vatra te su im pruženi potrebni uvjeti i mogućnost za odmorom. Spašavateljima je trebalo još nekoliko sati do povratka u svoj topli dom. Umorni, ali ispunjeni u svitanje prekrasnog dana dolaze svojim obiteljima - navode u HGSS-u i dodaju: 'Vremena za odmor i nije bilo već samo zamjena odjeće i kreće novi radni dan. Vraćajući se analiziramo i ovu akciju, …Da to je Velebit, ćudljiv i nepredvidiv pa i ljeti i često puta ne oprašta greške. I na kraju…. I ovaj put reagirali smo pravovremeno, dali smo sve od sebe kako bi spasili život nesretnih planinara. Iznad svega cijenimo i poštujemo planinu, ona je naš saveznik, možda baš zbog toga i ovaj put nam je omogućila uspješno okončanje ove akcije spašavanja'.