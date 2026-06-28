Trebali smo pristati u 16 sati, tada smo i došli u luku, ali motori za zaustavljanje trajekta prestali su raditi i onda smo samo tamo plutali, kaže nam čitateljica
DRAMA NASRED JADRANA 'Već tri sata plutamo morem kod Iža. Pokvario se trajekt Jadrolinije!'
Na brodu smo Jadrolinije na liniji Zadar (Gaženica) – Iž. Prilikom pokušaja pristajanja došlo je do kvara motora. Već oko tri sata plutamo i čekamo pomoć. Čekamo da dođe remorker i da nam pomogne pristati, ispričala nam je čitateljica koja pluta na trajektu na moru između Iža i Ugljana.
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- Trebali smo pristati u 16 sati, tada smo i došli u luku, ali motori za zaustavljanje trajekta prestali su raditi i onda smo samo tamo plutali. Nakon dva sata rekli su nam da imamo besplatno piće, iako smo do tada već svi potrošili dosta novaca - dodala je.
Remorker je, kako nam je otkrila, napokon stigao oko 19 sati te je počeo gurati trajekt prema obali. Upit o svemu poslali smo i Jadroliniji, a objavit ćemo ga čim dobijemo povratni odgovor.
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