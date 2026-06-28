Obavijesti

News

Komentari 1
UZNEMIRILO GRAĐANE

Potres zatresao područje oko Zadra: 'Dva udara za redom'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Potres zatresao područje oko Zadra: 'Dva udara za redom'
Foto: EMSC

'Zvuk i malo je treslo', 'Čula se tutnjava', 'Jaka eksplozija', komentiraju građani iz Dalmacije

Kako javlja EMSC, potres je zatresao područje oko Zadra u nedjelju oko 11:25 sati. Službeno se još ne zna koje je jačine. Više od 100 korisnika EMSC-a prijavilo je potres. 

Utrka s vremenom Venezuela nakon razornog potresa: Stiglo 1600 stranih spasilaca, nestalo 54.000 ljudi
Venezuela nakon razornog potresa: Stiglo 1600 stranih spasilaca, nestalo 54.000 ljudi

"Grmljavina", "Dva udara za redom", "Zvuk i malo je treslo", "Čula se tutnjava", "Jaka eksplozija", "Zvuk i zadrmalo prozore", "Dobro je grunulo u Zadru", "Osjetilo se i u Petrčanima", komentiraju građani iz Dalmacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Pogledajte krš i lom u Zagrebu! Lokomotiva iskliznula i potpuno uništila jumbo-plakat
DRAMA U GAJNICAMA

FOTO Pogledajte krš i lom u Zagrebu! Lokomotiva iskliznula i potpuno uništila jumbo-plakat

U subotu oko 9.30 sati zagrebačkoj policiji stigla je dojava da je manevarska lokomotiva iskočila iz tračnica. Udarila je u obližnji jumbo-plakat, a u blizini se nalazi i pothodnik
STRAVA U SPLITU Muškarcu (34) slomili lubanju, borili su mu se za život. Policija uhitila mladića
Nemile scene na turniru

STRAVA U SPLITU Muškarcu (34) slomili lubanju, borili su mu se za život. Policija uhitila mladića

Odveden je u bolnicu gdje je zadržan zbog težine zadobivenih ozljeda. Jedan mladić (24) je uhićen. U tijeku je kriminalističko istraživanje...
Bili smo na Ošljaku, najmanjem naseljenom otoku u Hrvatskoj! 'Turisti, ne zamjerite, ali ajte ća'
POBUNA NA OTOKU SREĆE

Bili smo na Ošljaku, najmanjem naseljenom otoku u Hrvatskoj! 'Turisti, ne zamjerite, ali ajte ća'

Ošljak ima 35 stanovnika. Nema dućana ni zahoda. Ljeti svaki dan iz Zadra dolaze stotine turista na izlet. Tad nastaje kaos

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026