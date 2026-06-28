'Zvuk i malo je treslo', 'Čula se tutnjava', 'Jaka eksplozija', komentiraju građani iz Dalmacije
UZNEMIRILO GRAĐANE
Potres zatresao područje oko Zadra: 'Dva udara za redom'
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Kako javlja EMSC, potres je zatresao područje oko Zadra u nedjelju oko 11:25 sati. Službeno se još ne zna koje je jačine. Više od 100 korisnika EMSC-a prijavilo je potres.
#Earthquake (#potres) possibly felt 26 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) June 28, 2026
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"Grmljavina", "Dva udara za redom", "Zvuk i malo je treslo", "Čula se tutnjava", "Jaka eksplozija", "Zvuk i zadrmalo prozore", "Dobro je grunulo u Zadru", "Osjetilo se i u Petrčanima", komentiraju građani iz Dalmacije.
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