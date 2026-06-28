Potres zatresao područje oko Zadra: 'Dva udara za redom'

Kako javlja EMSC, potres je zatresao područje oko Zadra u nedjelju oko 11:25 sati. Službeno se još ne zna koje je jačine. Više od 100 korisnika EMSC-a prijavilo je potres.

"Grmljavina", "Dva udara za redom", "Zvuk i malo je treslo", "Čula se tutnjava", "Jaka eksplozija", "Zvuk i zadrmalo prozore", "Dobro je grunulo u Zadru", "Osjetilo se i u Petrčanima", komentiraju građani iz Dalmacije.