VIDEO Vuk došao u Zagorje?! Čitatelj 24sata: 'Šeće po gradu'; Općina: 'Ne približavajte mu se'

Općina je od nadležnog lovačkog društva zaprimila obavijest da je vuk u posljednjih nekoliko dana više puta viđen u neposrednoj blizini obiteljskih kuća, zbog čega je mještanima upućen poziv na dodatan oprez.

Stanovnicima su savjetovali da se životinji ne približavaju te da je ne pokušavaju tjerati niti hraniti. Vlasnicima kućnih ljubimaca preporučili su da ih drže pod nadzorom ili, kada je to moguće, u ograđenom prostoru, dok bi domaće životinje tijekom noći trebalo smjestiti u zatvorene objekte.

Iz Općine su također apelirali na građane da izbjegavaju odlazak na lokacije na kojima je vuk uočen, osobito u večernjim i noćnim satima. Svako novo opažanje rekli su im da prijave Policijskoj postaji Zaprešić i Općini Jakovlje, uz što preciznije podatke o mjestu i vremenu uočavanja.

Kako su poručili iz Općine, o cijeloj situaciji već su obaviještena nadležna tijela od kojih je zatraženo žurno postupanje i stručna procjena. Budući da je vuk strogo zaštićena vrsta, Općina Jakovlje i nadležno lovačko društvo nemaju zakonske ovlasti samostalno poduzimati mjere njegova uklanjanja ili premještanja.